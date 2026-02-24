タレントの重盛さと美(37)が24日までに自身のインスタグラムを更新。年明けに2.4キロ増量していたことを明かした。



【写真】最後は豪快スタイルで…パフェは“飲み物"

地元・三重県松阪市の洋菓子店の店名とともに「食べたい物食べまくって幸せだった1月 1ヶ月で2.4kg増えました」とつづり、カジュアルなヘソ出しルックでいちごパフェを楽しむ姿を投稿。“正月太り”だったとは思えないスリムなウエストで、ビールジョッキをあおるようにパフェグラスを逆さまにして完食する豪快なショットなどを添え、「もうちゃんと戻したよ また年末年始を楽しみにがんばる」と、ひと月弱ですでに体型復活していることも報告した。



年齢を感じさせないキュートな姿に、ファンからは「パフェより可愛い人って存在するんだ」「パフェがぶ飲みは熱い」「なんでパフェ食べてジュース飲んでるのにそんなに細いの!?」「歳を重ねる事に若くなる不思議」「ダイエット法が知りたい」「リスペクトです」「もう体重戻せたの尊敬しかない」「お腹ペタンコさすがです」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）