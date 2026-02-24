2月24日、都内で開催された「NARグランプリ2025」で、ミッキーファイトが「ダートグレード競走特別賞馬」を受賞した。同賞は所属を問わず地方競馬で実施されたダートグレード競走で、優れた成績を残した競走馬を表彰するもの。

ミッキーファイトは昨年の帝王賞（JpnI）、JBCクラシック（JpnI）を制し、年末の東京大賞典（GI）でも2着。最高峰のダートグレード競走でも常に高いレベルのパフォーマンスを見せた。

田中博康調教師 (C)Hiroki Homma

田中博師「飛躍の年になりました」

表彰には馬主・野田みづき氏、生産者のノーザンファーム・吉田勝己氏、田中博康調教師、C.ルメール騎手らが出席。

ノーザンファーム・吉田勝己氏

「（馬主の）野田ご夫妻には大変お世話になっており、ご迷惑をいっぱいかけていますので、GIを2つ勝ってくれて本当に喜んでいます。今度はドバイに行くので、フォーエバーヤングとディクテオンとの対決も楽しみですね」

田中博康調教師

「昨年はこの子にとって飛躍の年になりました。それも、地方競馬がきっかけでメキメキ力をつけて、良い景色を見られたと思います。最後（東京大賞典）は悔しい思いもしましたが、今年さらにパワーアップしたミッキーファイトをお見せできたら。ドバイではフォーエバーヤング、ディクテオンとの再戦になりますし、今度は勝てるように精一杯取り組んでいきたいと思います」