ジョルジャ・スミスが、デビューシングル「Blue Lights」のリリース10周年を記念して、未公開の新曲「Don’t Leave」を配信リリース。また、あわせて同曲のMVも公開された。

（関連：【映像あり】ジョルジャ・スミス、デビューシングルリリース10周年を記念し未公開の新曲「Don’t Leave」リリース）

ジョルジャは、10周年を記念して3曲入りのデモ音源EP『Demo Dump ‘16』を当時制作されたままの状態でSoundCloudにて公表。同作は、ジョルジャのソウルフルなボーカルを前面に押し出し、彼女の初期段階の芸術性を深く掘り下げるものとなっている。

EPには「Somebody Else」（ブルーノ・メジャーがプロデュース）、「Don’t Leave」（ニュー・マシーンがプロデュース）、「Beneficial」（ジョイスがプロデュース）の3曲を収録。完成度よりも感情を、完璧さよりも直感を重視した3曲が、それぞれ90秒でプレビュー公開され、彼女の音楽を形成したパーソナルで飾らない瞬間を映し出している。

「Don’t Leave」は、自身のInstagramにて行われたファンによる3曲の人気投票にて、最も多くの票を獲得したことから公式に公開となった。

（文＝リアルサウンド編集部）