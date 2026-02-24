今節はルーキー豊作!! 京都MF尹星俊ら高校組4人&大学組3人が新たに“J1デビュー”:J1百年構想リーグ第3節
今月21日から22日にかけて行われたJ1百年構想リーグ第3節では、高校・大学出身のルーキー7選手が“J1デビュー”を果たした。京都サンガF.C.のMF尹星俊(京都U-18出身)は先発で初出場を果たし、89分間のプレーで勝利に大きく貢献した。
高校年代ではすでにAFCチャンピオンズリーグエリートで先発デビューを飾っていたFC町田ゼルビアのFW徳村楓大(神村学園高出身)が終盤からの途中出場でJ1百年構想リーグデビュー。FC東京のFW尾谷ディヴァインチネドゥ(FC東京U-18出身)、ガンバ大阪のMF山本天翔(G大阪ユース出身)も途中投入で初出場を飾った。
大学組では拓殖大出身で鹿島のFW松村優太を兄に持つジェフユナイテッド千葉のFW松村拓実が先発でデビュー。浦和レッズのFW松永颯汰(流通経済大出身)、G大阪のDF池谷銀姿郎(筑波大出身)も途中出場で初めて出番を掴んでいる。
J1百年構想リーグ第3節でメンバー入りした選手たちは以下の通りとなっている。
▼J1百年構想リーグEAST
2/21 東京ヴェルディ 2-2(PK4-3) FC町田ゼルビア
FW徳村楓大(18、神村学園高→町田) ▲1
2/21 横浜F・マリノス 0-2 浦和レッズ
DF関富貫太(20、桐蔭横浜大→横浜FM) SUB
FW肥田野蓮治(22、桐蔭横浜大→浦和) ▽60
FW松永颯汰(22、流通経済大→浦和) ▲1
2/21 川崎フロンターレ 1-2 FC東京
FW尾谷ディヴァインチネドゥ(18、FC東京U-18→FC東京) ▲9
2/21 鹿島アントラーズ 2-1 柏レイソル
MF林晴己(22、明治大→鹿島) ▲26
DF山之内佑成(22、東洋大→柏) ▽45
2/22 水戸ホーリーホック 1-1(PK5-4) ジェフユナイテッド千葉
MF姫野誠(17、千葉U-18在籍中→千葉/2種) ▽68
FW松村拓実(22、拓殖大→千葉) ▽68
▼J1百年構想リーグWEST
2/21 清水エスパルス 1-0 ヴィッセル神戸
DF日高華杜(22、法政大→清水) ▽71
MF大畑凜生(22、法政大→清水) SUB
MF濱崎健斗(18、神戸U-18→神戸) ▲19
2/21 名古屋グランパス 1-3 V・ファーレン長崎
なし
2/22 京都サンガF.C. 2-0 アビスパ福岡
MF尹星俊(18、京都U-18→京都) ▽89
FW佐藤颯之介(22、宮崎産業経営大→福岡) ▽59
2/22 ファジアーノ岡山 1-2 ガンバ大阪
DF池谷銀姿郎(21、筑波大→G大阪) ▲6
MF山本天翔(18、G大阪ユース→G大阪) ▲28
2/22 セレッソ大阪 1-2 サンフレッチェ広島
なし
