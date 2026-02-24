今節はルーキー豊作!! 京都MF尹星俊ら高校組4人&大学組3人が新たに“J1デビュー”:J1百年構想リーグ第3節

今節はルーキー豊作!! 京都MF尹星俊ら高校組4人&大学組3人が新たに“J1デビュー”:J1百年構想リーグ第3節