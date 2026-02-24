2月8日投開票の衆院選で運動員に報酬を支払ったとして、国民民主党の元候補者・入江伸子容疑者（63）ら3人が公職選挙法違反（買収）容疑で逮捕された問題。

入江容疑者はフジテレビ局員、「都民ファーストの会」所属の都議会議員を経て、昨年6月に国民民主党に入党。今回の衆院選では東京7区（渋谷、港区）から出馬したものの落選し、比例復活にも至らなかった。

事件をめぐっては、入江容疑者のほかにSNSマーケティング会社「BuzzSell」代表の菅原京香容疑者（25）とコンサルティング会社社長の佐藤芳子容疑者（63）も逮捕された。逮捕容疑は10代〜20代の大学生5人に計27万円の報酬を支払ったことだが、10人以上の運動員に計45万円支払った疑いが持たれている。

「入江容疑者は公示日の4日前に公認が決まると、SNS運用を委託していた菅原容疑者に運動員集めを依頼。菅原容疑者はBuzzSell社のインターン生などに声をかけ、『このことは誰にも言わないで』と口止めした上で、日当1万円を支払っていたといいます。また、報酬に充てる資金は、陣営で会計事務を担当していた佐藤容疑者からBuzzSell社の口座に振り込まれていたとのこと。警視庁は3人が違法性の認識を持っていた可能性があると見て調べるとともに、報酬を受け取った運動員についても公選法違反（被買収）容疑で任意で調べています」（全国紙政治部記者）

24日には国民民主党・玉木雄一郎代表（56）が定例会見で事件を陳謝し、同党から除籍処分が下された入江容疑者。候補者に公認した党がけじめをつけたかたちだが、政治経験者による違法行為に依然として世間から厳しい視線が注がれている。

■「自民系は30,000円。民主系は25000円だった」ウグイス嬢の報酬も暴露

そんななか、Xでは元フジテレビアナウンサー・長谷川豊氏（50）の“暴露”が注目を集めている。

長谷川氏は21日午後2時すぎに更新したXで、入江容疑者の逮捕報道を引用し、《入江さん、気の毒に。逮捕者の中に25歳の女性が含まれていたようだけれど、その子が恐らく常識の範囲で報酬を支払っていいと思い込んでいたんだろう》と投稿。《入江さんが悪質に先導したわけではさすがにないと思う》と私見をつづり、同情を寄せていた。

しかし同日17時すぎに、菅原容疑者が運動員を口止めしていたとの新情報を報道各社が次々と報道。そのため、長谷川氏の投稿には誤りを指摘する声が寄せられていた。

すると長谷川氏は24日にXを更新し、一般ユーザーから寄せられた《現金を渡して口止めしてたなら、被買収者側も承知の上なので、罪が重くなりますね》との反応をリポスト。その上で《関係者から聞いてきた話》として、人伝いに聞いた情報をこう明かしたのだ。

《国民民主から出馬の入江さんの件については、僕の聞いた話ですが、どうも例の25歳の女性社長、違法は違法と知っていた、と。ただ、深刻には受け止めていなかったと。 で「本当はダメみたい」「でも一生懸命にやってくれてて感謝してる」「寒い中ありがとう」「このお金をもらった事は黙っててね」と学生さんたちに一日に一万程度のお金を渡していたと》

長谷川氏は《学生さんも「本当はダメ」と説明を受けた上で受け取っちゃっていたみたいなので、完全アウトになります》と見解を示すと、選挙における買収についてこう暴露したのだった。

《僕はもう政治と関係ないんでぶっちゃけますけどね、以前は日本中の選挙で普通にやってた事なんです。個人的な思いを書くと、公選法の方がややおかしいとこがあって。厳密に言うと、ボランティアの方々に弁当すら本来なら出しちゃいけないし、お茶も出せないんです。法律通りなら。でもそんなアホな、じゃないですか》

自らもフリー転身後に、’17年10月の衆院選で日本維新の会から出馬し、落選した経験を持つ長谷川氏。’19年7月の参院選でも比例代表で同党から立候補する予定だったが、自身の不適切発言によって公認を辞退していた。

そんな長谷川氏は続く文章で《それぞれの地方の選管（選挙管理委員会）に僕ら、毎回、ちゃんと聞きに行くんです》と明かし、《「800円までの弁当なら許して」「お茶までは許して、エナジードリンクはやめとくから！」って。だから選挙区によっては1人1200円までの弁当はOKとか、いわゆる「暗黙の」ってヤツで出してるんです》と証言。

さらに“暴露”の矛先は、かつて“仲間”だった日本維新の会にも向けられた。

長谷川氏は投稿内で《ちなみに僕らアナウンサー界隈で昔は最も嫌われてたのが維新なんですね（笑）》と切り出し、こう不満を露わにしたのだ。

《ウグイス嬢って1日の規定が15,000円なの。でもね、ウグイスってなかなか大変で技術のいる仕事なんです。選挙中って12時間くらい働かせるのよ。ベテランの凄腕アナウンサーが15,000円でやるわけないでしょ。マクドナルドかよ》

続けて《昔はね、自民系は30,000円。民主系は25000円だったんです（←実話）》と記し、《当たり前でしょ。そもそもアナウンサー舐めすぎだわ。そんなはした金で12時間の働ける訳ないだろ。今回みたいに「本当はダメなんですが」といってこっそり裏でもらってたんです、みんな》とコメント。

その上で《それが維新ってマジで15,000円しかくれないのよ（笑）。だからアナウンサー界隈では維新はすごく嫌がられてたのです》と強調し、《今はもう離れてかなりたつし、僕の知識は今とは違うと思うけど、厳密に言うと今回は連座制で入江さんも25歳の方も、お金を受け取った学生さんも全員アウトです》と断じていた。

■長谷川氏はウグイス嬢の報酬1万5000円に苦言も昨年7月から増額

長谷川氏の証言がどこまで事実かは定かではないが、コメント欄には《勉強なります！》《遠足のバナナはおやつですか？みたいな運用なんすね》《違法である以上、守るべきなのは当然です。ただ一方で、現行の公職選挙法が時代に合っているのかという議論も必要だと思います》などと様々な反応が。

そのいっぽうで、《お弁当などについては、総務省が正式に上限を示していると思うのですが》と誤りを指摘する声もあった。ある全国紙政治部記者は言う。

「選挙運動は原則無報酬で行うことが定められていますが、ウグイス嬢など車上運動員ら一部は例外となっています。昨年6月に公職選挙法施行令改正の政令が決定し、同年7月の参院選から選挙運動の従事者に支給できる報酬や実費弁償の額が引き上げられました。

例えば、弁当料は従来の“1食につき1,000円・1日につき3,000円”から、“1食につき1,500円・1日につき4,500円”にアップ。茶菓子料も『1日につき500円』から『1日につき1,000円』と倍増しています。

長谷川氏が“1万5000円しかもらえない”と主張していたウグイス嬢の報酬も、同じタイミングで2万円に増額しています。長谷川氏はいつの頃の話を持ち出していたのかはわかりませんが、維新がウグイス嬢に1万5000円の報酬を支払っていたのであれば、規定を守っていたということになるのでは」

長谷川氏によれば、“維新以外は規定以上の報酬を支払っていた”というが、どの党でも規定が順守されていると信じたいものだ。