光浦靖子、フェルトで作った“お寿司”に驚きの声「本物みたい」「習いたい」
【モデルプレス＝2026/02/24】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が2月24日、自身のInstagramを更新。羊毛フェルトのワークショップで制作した“お寿司”を公開し、話題となっている。
【写真】54歳人力舎所属女芸人「本物みたい」フェルトで作った“お寿司”
光浦は「今回のワークショップ『お寿司』。美味しそうじゃござんせんか！」とつづり、色とりどりの寿司ネタを模したハンドメイド作品がずらりと並ぶ写真を投稿。黒や白の台座に並べられ、立体感や色合いも丁寧に表現されており、マグロやサーモン、エビ、いくら、玉子など、遊び心と職人技が光る作品を披露している。光浦は「これで一通りのテクは覚えたはず、なので、お好きなネタをおうちで作ってくださいな。あ！えびのシッポをハサミで切って細くするとよりリアルになりますよ」と、具体的なアドバイスも添えている。
この投稿には「クオリティ高すぎる」「本物みたい」「お腹空いた」「習いたい」「美味しそう」「オシャレ」などの反響が寄せられている。
光浦は2021年7月よりカナダ・バンクーバーに留学し、語学と料理を学んだ。現在はカナダでの3年間の労働許可証を取得し、現地で手芸のワークショップを開くなどの活動をしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆光浦靖子、リアルすぎる"お寿司"作品を披露
◆光浦靖子の投稿に反響
