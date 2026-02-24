全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、3月7日から13日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は2月25日から3月3日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・6,000マイル

東京/羽田〜庄内・富山・神戸線、東京/成田〜名古屋/中部線、大阪/伊丹〜高知・宮崎線、札幌/千歳〜稚内・函館線、福岡〜対馬線、長崎〜対馬線、沖縄/那覇〜宮古線、石垣〜宮古線

・7,500マイル

東京/羽田〜根室中標津・釧路・岩国・山口宇部・高松・高知・福岡・佐賀・長崎・宮崎線、大阪/伊丹〜福島・新潟・鹿児島線、名古屋/中部〜秋田・宮崎線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。