クラブ創立は1899年、そしてブンデスリーガ優勝4回とＤＦＢポカール優勝6回の実績があるブレーメンは、間違いなくドイツ屈指の名門だろう。しかし、今その名門は2部降格の危機に瀕している。



22日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第23節でブレーメンはザンクトパウリと対戦し、1-2で敗れた。これで昨年11月7日に行われた第10節ヴォルフスブルク戦に2-1で勝利したのを最後にブンデスリーガでは13試合連続未勝利となり、順位も降格圏の17位にまで後退した。





こうした状況にサポーターの我慢も限界に達しつつある。ドイツ紙『Bild』によればザンクトパウリ戦後、『ウルトラス』と呼ばれる熱狂的なサポーターグループのリーダーがスタンドからピッチ上に降り、ゴール裏のサポーターに挨拶をしようとしたブレーメンの選手達を追い払ったという。結果が出ていないことについて、今月からホルスト・シュテッフェン前監督に代わって指揮を執っているダニエル・ティウーヌ監督は、「我々はもっとディティールの部分を修正しなければならない。特にラストパスの部分だ」と試合後にコメント。攻撃面での課題を指摘しているが、「自信は0.0%」(マルコ・フリードル)といった弱気な発言が選手から出ていることから、メンタル面にも目を向ける必要がありそうだ。ブレーメンの次戦は、28日のハイデンハイム戦。最下位のチームとの対戦であり、この試合でも勝てなければ、いよいよ2部降格は避けられないものになってくるだろう。