»ÔÄ¹ÄÄ¼Õ¡¡·§ËÜ»Ô¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô º£¸å¤Ï¡Ö·§ËÜ»Ôºß½»¼Ô¤Î¤ß¡×¡ÖÃêÁªÈÎÇä¡×»ö¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤Ø¡¡
·§ËÜ»Ô¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈÎÇä¤ò¤á¤°¤ê¡¢º®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤¬ÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·§ËÜ»Ô ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¡Ö¤³¤¦¤·¤¿º®Íð¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×
·§ËÜ»Ô¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤òºâ¸»¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈ¯¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ2·î¤«¤é»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬¾¦ÉÊ·ô¤ÎÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬·§ËÜ»ÔÌ±¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¦ÉÊ·ô¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¦Å¹³¹¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Îó¤¬¤Ç¤¡¢¾¦ÉÊ·ô¤òÇã¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢»ÔÌ±¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤Ï¤³¤ì¤é¤Îº®Íð¤òÄÄ¼Õ¤·¤¿¾å¤Ç²þÁ±ºö¤ò¼¨¤·¡¢º£¸å¤ÏÃêÁªÈÎÇä¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤ò»ö¶È¼Ô¤Ø°ÍÍê¤·¤Æ¡¢·§ËÜ»Ôºß½»¤Î¿Í¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¸« Á´¤Æ¤ÎÆâÍÆ·ÇºÜ¡Û¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Îº®Íð¤ÏÁÛÄê³°¡×¡ÖµÞ¤®¤¹¤®¤¿¡×¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤ÇÂçº®Íð ·§ËÜ»ÔÄ¹¤¬ÄÄ¼Õ¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë