＜お金のムダ＞専門学校に進学したのに専門分野の仕事はしたくないと言われた。親不孝だよね？
子どもの将来の夢や、やりたいことのためならお金は惜しみなく出したいと思うママもいることでしょう。しかし大金をかけたものの、それが無意味だったと感じたらみなさんはどう思うでしょうか？ 先日ママスタコミュニティには「親不孝だよね？」というタイトルで、こんな投稿がありました。
『娘が専門学校に通っているのですが、その道には就職したくないと言います。お金の無駄じゃないかとムカついている』
何の仕事であれ、就職するならお金の無駄ではない
『学校を出た後「私、就職しない」と言われたら終わりだなって思うけど、就職してくれるのなら何かしら得るものはあったなと思う』
『学んでみて初めてわかることもあるから仕方ないよ。高卒よりは就職先あるんじゃない？』
おそらく娘さんが高校生のときに「こういう仕事をしたいからこの学校に通いたい」と希望を言い、今の専門学校に通うことになったのでしょう。専門学校に通うにはお金がかかりますが、その専門の資格を取ったり、就職に有利だったりするため、投稿者さんとしては「これで将来も安泰だ」と安堵したのかもしれませんね。しかしそうした期待や安堵が今回裏切られたため、娘さんに対して「入学金や学費がかかったのに」という怒りに変わってしまったのではないでしょうか。この投稿者さんの気持ちに対して、ママたちからは「ニートになるわけではなく他の仕事で就職するならいいのでは？」「高卒より就職に有利になるならお金の無駄ではないと思う」といったポジティブなコメントが寄せられていました。
親はお金を出して、その後は子ども次第？
『親不孝というより「自分の人生どうしていくつもり？」とは思う。親はお金出すだけであとは子ども自身の問題』
『いずれは役に立つかもしれないし。もし資格があるジャンルなら「資格だけは取って！」とは思う』
『その段階で気がついてくれたということで、むしろ親孝行』
『私なら親不孝だとかお金の無駄だとか思わないな。10代の頃って夢もコロコロ変わるものだし、やりたいことがわからなくて「とりあえず」って子たちもいっぱいいる。ただ、専門学校って専門の技術を習うためだけの学校だからね、本来は。それを考えると「じゃあなんで選んだの？」と思うよね。でもそこで得た技術は決して無駄にはならないはず』
「専門学校に行ってもそのまま専門職に就職するケースばかりではない」という意見も寄せられていました。専門学校は幅広くいろいろなことを学ぶのではなく、専門的なことを学んだり、看護師や保育士など資格を取ったりと、いわば特定の仕事のために必要な知識を学ぶ学校です。入学前はその仕事に就きたいと考えていたものの、学校で学んでいくうちに「これは本当にやりたいことなのかな」「あんまりお給料がよくないのでは？」と将来に迷いが生じることも珍しくないですよね。むしろ就職後ではなく、今の段階で自分の将来に向き合っていると考えると、決して娘さんは親不孝ではないでしょう。「親はお金を出すだけで、あとの将来は子ども自身が決めること」という意見もありました。投稿者さんは娘さんを責めることなく、見守ってあげる姿勢も大切ではないでしょうか。
大学でも専門でも、進路が変わるのはよくあること
『お金の無駄は理解できるけど、親不孝とまでは思わない。専門学校に行って一筋に何十年も専門職をやり続けるのって難しいよ』
『専門性が高くなるほど、合わないと途中で投げ出したくなるよね。高専の学生もそういう子がけっこういるし。大学も似たところがある』
『進路が変わることなんて普通にあるし、大学ではもっと普通。エントリー時に大学や学部、成績の指定がある欧米ならまだしも、今の日本だと理系でも専攻通りの就職先がある人なんて一握りなんだから、大卒の大半は全員お金の無駄よ（笑）』
『偏差値の高い大学に行っても、やりたいことができる子は少ないんじゃないかな？』
今回のようなことは専門学校に限らず、大学でも起こりうることでしょう。大学で文学部に進学した子ども全員が文学者や作家、編集者などになるわけがないですし、法学部に進学した子どもが全員弁護士になるわけではありません。ママたちからは「そんなことあるあるだよ」「専門分野や専攻通りの就職をする人のほうが少ないのでは？」という意見が寄せられていました。それに別の仕事でも、何かしらの知識が役立つときがあるのではないでしょうか。
また学生時代に出会った友達との出会いから一生の友達ができたり、別の仕事で繋がったりと、その学校に通っていたからこそ得られたこともあるのではないでしょうか。そして子どもが「この道に進みたいからこの学校に行きたい」と思い、そこで親がお金を出したという事実は消えません。娘さんも今はわからないかもしれませんが、いずれは「あのとき学費を出してくれたから今がある」と投稿者さんに感謝する日がくるかもしれません。投稿者さんは、娘さんが自分の意思で将来の道を選んだことを肯定的に受け止め、これからの人生を応援する方向に向かえるといいのではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩