AKB48の「ベビーフェイスなお姉さん」として知られる郄橋彩音さんの1st写真集（撮影：佐藤容平、税別3000円）が2月28日、秋田書店よりリリースされます。東京湾を臨む都心のスタジオと日本屈指の美しいビーチが広がる宮古島を舞台に、郄橋さんが日常と非日常をめぐるファンタジックな一冊となっています。



【写真】透き通るような素肌の郄橋彩音さん

都内撮影では、大手町のビル群を望む雄大なオーシャンビューの空間で、微笑みと物憂げな表情が絶妙な対比を生み出しています。宮古島では全日晴天に恵まれた最高のロケーションで、伝統的古民家からサトウキビ畑、ハイソなヴィラに眩しすぎるビーチ、なかなか踏み入ることのできない秘境ポイントまで、絶景に次ぐ絶景の中で貴重な水着ショットを披露。そして本人初となるランジェリーシーンにも挑戦。大胆披露した内容は、 ファーストにして最高傑作と呼べる一冊です。



郄橋さんは「写真集を出すことが夢の一つでもあったので、本当にうれしいです。ファンの皆さんのおかげです！いつもありがとうございます！！撮影は、都内と宮古島でした。都内での撮影時にはまだ髪が長かったのですが、宮古島撮影までに少し日にちがあいたので、髪をバッサリ切って挑みました！私自身も周りのメンバーも「彩音ちゃんはボブのイメージだよね」と話していたので、髪を切るか切らないかで1カ月は悩みました。。。どっちの髪型も楽しんでもらえたらと思います。どのシーンの衣装も新鮮でお気に入りなのですが、海でイルカの浮き輪に乗っているところは、前に家族と一緒に宮古島に来たときと同じような感覚で楽しんでしまい、自然な表情を見ていただけると思います！普段はあまりグラビア活動をしていないので、とっても貴重な機会になりましたし、今までよりさらに 写真を撮っていただくことへの勉強意欲がわきました。眩しくて大きい太陽と絶景のなかで、私と一緒にいる気持ちでぜひページをめくってみてくれたらうれしいです」と喜びを語っています。



【郄橋彩音さんプロフィル】

たかはし・あやね 1997年12月30日生まれ 埼玉県出身 身長153cm アイドルグループ・AKB48メンバー まつぶしPR大使 公式X：@__ayn1230__ 公式Instagram：aayyaannee811