◆オープン戦 巨人−楽天（２３日・那覇）

巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手が２試合連続安打をマークした。途中出場し、８回の第２打席で楽天・江原の１５０キロを中前へ。前日に続いて高い技術を示し、アピールに成功した。

対外試合の出塁率はこれで４割３分８厘。堅実な守備と強肩でもアピールを続けている。この回には佐々木が適時二塁打。外野争いが激しさを増している中、ネット上では「皆川当たり前のように打ってるなー」「４打席みたい選手だよね」「普通にレギュラー取りそう」「開幕スタメン全然ある」など、ファンの皆川への期待は日に日に高まっている。

◆皆川 岳飛（みなかわ・がくと）２００３年４月３０日、群馬・館林市生まれ。２２歳。前橋育英では３年夏に甲子園出場。中大では１年春からベンチ入りし、外野手のベストナインを４度獲得。昨秋のリーグ戦は１１試合で打率４割４分７厘、９打点で首位打者。同リーグ通算９７試合出場、打率２割９分７厘、３本塁打、３７打点。遠投１２０メートルで、前橋育英時代には投手で１４７キロも計測。５０メートル６秒２。１８２センチ、８８キロ。右投左打。推定年俸１０００万円。背番号３９。