NMB48メンバー、大阪マラソンで「意識が消失し緊急搬送」 坂下真心が一夜明け回復報告・心境…プレッシャーも明かす
NMB48の坂下真心（20）が23日、自身のSNSを更新し、前日に参加した『大阪マラソン2026』についてつづった。
【写真】大阪マラソンに挑戦したNMB48メンバー
坂下は、22日に開催された同マラソンに挑戦。同日に「ラスト1キロ弱で脱水症状で意識がなくなり、そのまま救急車で搬送されました。熱中症と肉離れとのことです。悔しい気持ちでいっぱいですが、今は治療に専念します。ご心配おかけしました」と伝えていた。
あらためて、Xでは「一夜明け、熱やしんどさは残っているものの水を飲めるくらいまで回復しました ご心配おかけしました」と報告。
また、インスタグラムでは「心が折れそうになったときも皆さんの声援に背中を押されました、全てに応えられなかったことが心残りですが…本当にありがとうございました！」とファンに感謝し、心境をしたためた。
坂下は、2025年の同マラソンを4時間9分台で完走。昨年秋のTBS系『オールスター感謝祭』では女子1位・全体8位と好走し、今回はフルマラソン4時間切りの「サブ4」が期待されていた。
「目標のサブ4ペースで走っていた矢先、ラスト700mで脱水症状で意識が消失し緊急搬送されました。去年とは比にならないくらい練習を積んでこの日のために頑張ってきたので、本当に悔しいです」と告白。
そして「ファンの皆さんが心配してくださる声と、去年のタイムからの期待に応えないとというプレッシャーの狭間で前日は不安で押しつぶされそうになりました」とも明かしながら、「ゴールまであと一歩届かず残念な結果にはなってしまいましたが、最後まで気持ちで負けることなく全力を出し切れた自分を誇りたいと思います」と記した。
