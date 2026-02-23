＜拗らせてハラスメント＞いちいち神経を逆撫でする高圧的な職場の人にイライラ！効果的な対処法は？
学校でも職場でも、人間関係に頭を悩ませる人は少なくありません。たくさんの人がいるからこそ、価値観や考え方、常識の違いを感じて「この人はどうしてこんな言い方をしてくるんだろう」と思うことはないでしょうか。先日ママスタコミュニティには、他人に対して威圧的な態度を取る人についてこんな投稿がありました。
『いちいち人の神経を逆撫でするような話し方や、言い方の人っていませんか？ どう受け流していますか？ わからないことを聞いたときに「そんなこともわからないの？」「どう考えても次はこれをやるのが当たり前でしょう」とか言っちゃう人。普通に「次はこれをしてください」と言えばいいだけなのに、一言多い。見ればわかるくらい当たり前のことを聞くほうにも問題はあるのかもしれませんが、「そんなこともわからないのか」なんて口に出す必要なんてどこにもないのに……。むしろ人間関係を拗らせるだけなのに、なぜわざわざ言うのか理解できません』
「可哀想な人」と心の中で哀れんでおこう
『いるよね。自分が知っていることは皆も知っていて当たり前。考えが自分中心なんだよね。人を見下している人は普段もそうだから、いずれ周りから見放されるし、何かあっても助けてくれる人がいない。可哀想な人と思っていればいいよ』
『プライベートが充実していないんだなって心で哀れんでおく。満たされている状態だと、人って優しくなりがちだから。偉そうにすることでしか自分を保てない可哀想な人だから、気にせず流しておくのが一番。その人のことを考える時間がもったいないよ』
実際に同じような人と出会ったことがあるママたちからは、共感の声が溢れていました。他人に上から目線で無知なことを指摘してきたり、優しさのかけらもない対応をしてきたり。そうした人はきっと、自分自身に余裕や自信がないからこそ、高圧的で失礼な振る舞いをするのでしょう。そうしないと自分を保てず、自分のことしか考えられないから、トゲトゲした態度になっているのではないでしょうか。ママたちからは「満たされていない可哀想な人だと思っておけばいい」「そんな人のことを考える時間がもったいないよ」といったアドバイスが寄せられていました。
またそんな態度を続けていれば、周囲から信頼されず、困ったときに誰も助けてくれなくなるのではないでしょうか。できるだけ避けつつも、どうしても会話しなければならないときには何も考えず、余裕のある態度でいたらいいのではないでしょうか。
オウム返しが効く？なるべく関わらないための工夫
『神経を逆撫でさせるような、ものの聞き方、タイミング。いろいろおかしくて、そんな態度を取られている人もいるな』
『オウム返しをしてみたらいいんだよ。「あー。私、そんなこともわかっていないのかー。当たり前のことだったんだー」と』
『私も職場に似たような人がいて、自分の視界に入れない、その人の前で喋っている姿をなるべく見せない、他の人と話しているときに混ざってきたら、ナチュラルにそこから抜ける、その人がいないときに他の人に聞く。これらを徹底していたら、関わりが必要最小限になった』
投稿者さんの対応が「その人の態度を助長させているのでは？」という意見も寄せられています。投稿者さん自身も「当たり前のことを聞くほうにも問題はあるのかもしれません」と綴っているように、そういう態度を引き出してしまっている可能性があります。たとえば簡単なことがわからなくても自分で調べたり、小さな声で他の人に聞いたりして、その人が「そんなこともわからないのか」と言ってこないように、細かな対策を徹底してみるのもいいかもしれません。それでもその人が投稿者さんに無理やり教えようとしてきたら、「他の方に聞いているので結構です」とハッキリと断ったり、「私って◯◯さんが言うようにそんなにバカなんだ」と、その人の失礼な態度を周囲に周知させたりするのも効果的かもしれませんね。
上司に相談や転職もあり？面白がるアイデアも
『業務に支障がなければ、放っておくのが一番じゃないかな。そしてあなたはその人から何か言われても気にしない。ただ業務に支障がある場合は、どれほど嫌でも我慢して関わらなきゃダメだと思う』
『前のパート先でいたな。初めての作業だから聞いたら「普通にやればいいだけですけど？ 主婦ですよね？」みたいに、いちいちバカにした返ししかできない人。全く関わらないことはできない環境だったから、そんなところはさっさと辞めた』
『目上の人なら「さすが、◯◯さん！ 頼りになる〜」と、とことんへりくだって、アゲアゲする』
職場の人の高圧的な態度や、他の人に質問しているのに割り込んできて教えてこようとするマウントに嫌気がさしている投稿者さん。もしかするとその人は、攻撃できる相手を日頃から探していて、ストレスのはけ口にしているのかもしれません。もし投稿者さん以外の人にも同様の態度をしているなら「可哀想な人だ」と割り切ることもできますが、投稿者さんに狙いを定めてきているとしたら話は別ですよね。業務にも支障をきたしているほど迷惑しているのであれば、上司や同僚などに相談するというのも一つの手ではないでしょうか。また投稿者さんがパートやアルバイトなど非正規雇用なのであれば、今のストレスを抱えたまま仕事を続けるのも割に合わないでしょう。改善の余地が見られないのであれば退職して、別の職場に転職するのもいいかもしれません。
ほかにも「高圧的な態度の人をあえて持ち上げて面白がる」というアドバイスを寄せたママもいました。なかなか勇気が必要で高度なテクニックですが、こういう人にはこれくらい心に余裕を持って接することも必要なのかもしれませんね。さまざまな意見が寄せられた今回の投稿ですが、投稿者さんは自分のメンタルを守り、仕事を円滑に進めるためにやるべきことを選択していってほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩