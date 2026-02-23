快適に過ごせる「最強装備」を標準で備える「コンフィ」

2026年1月30日から2月2日に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「ジャパンキャンピングカーショー（JCCS）2026」には、人気の高い軽自動車ベースの「軽キャンパー」こと軽キャンピングカーも多数展示されていました。

その中でも、特に多くの来場者を集めていたのがルートシックスのブースでした。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「“大人4人”寝られる軽バン」です！ 画像で見る（30枚以上）

同社は茨城県水戸市に本社を置き、軽キャンパーを得意とするキャンピングカー専門店です。

ルートシックスが作る軽キャンパーの特徴は、その種類の多さ。価格帯もさまざまで、予算や好みで選ぶことができます。

スズキ「エブリイ」、ダイハツ「アトレー」、ホンダ「N-VAN」などベース車種も多岐にわたります。

中でも、アトレーの最上級グレード「RSターボ」がベースの「コンフィ」は、同社の軽キャンパーラインナップのフラッグシップモデルという立ち位置で、キャッチコピーも「最強の軽キャンパー」を標榜しています。

何が最強なのかといえば、すべてのドアに断熱を施したほか床に断熱塗装を施した「最強断熱」、12Vクーラー・FFヒーターを備えた「最強空調」、そして職人が一台一台手作りで仕上げた家具の仕上がりの「最強品質」と、3つの最強を誇っています。

そのほか200Aリチウムイオンバッテリー、1000Wインバーター、ソーラーパネル、バッテリーモニター、ベッドマット、車内LED照明、リア強化サスペンションなどもすべて標準で備わり、最初から満足度の高い仕様となっているのも特徴です。

さらにコンフィは、「コンフィI」から「コンフィIII」まで3つの仕様違いを設定しています。

コンフィIは、ベッド高を抑えて天井までゆとりをもたせたモデル。標準のセカンドシートを使う機会が多いユーザーにも向いています。

続くコンフィIIは、3タイプで唯一、車内で対座できるレイアウトとシンクを装備。

そしてコンフィIIIでは、コンフィIIではシンクがあった家具の幅を狭くして、ベッド幅を拡大したモデルです。

外観はノーマルとほぼ同じでも、車内は快適に大人2名が就寝できる装備を備えたルートシックスのコンフィ。

価格帯は400万円台（410万3000円〜）で、内容や購入後の楽しみを考えたらむしろリーズナブルに感じるほどです。

サイドオーニングやカーテン、リアモニターセット、電子レンジなどオプションも豊富に用意されていますので、まさに自分好みな「最強の軽キャンパー」を完成させることができます。

JCCS2026会場でも全3タイプを一堂に揃え、比較してチェックできるように展示されていました。

なかでも白いボディのコンフィIIには、2人が寝られる可動式テントのポップアップルーフが搭載されており、就寝定員を4名まで拡大可能とした「最強中の最強モデル」かもしれません。

※ ※ ※

来場者が絶えなかったルートシックスのブースで、コンフィは常に人々に囲まれていました。

それだけ多くのユーザーにとって魅力的な軽キャンパーと映っていた証しといえるでしょう。