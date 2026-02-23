第1回【夫の死で人生一転、遺骸の一部がホルマリン漬け標本に…明治を代表する「毒婦」たちの激動生涯】を読む

「毒婦」とは悪知恵に長け、人に害を与えるような女性を指す言葉だが、なぜか人を引き付ける妖しい引力がある。明治から昭和の頃、日本では多数の「毒婦」が報じられ、時代の寵児となることもあった。その筆頭がいまも頻繁に語られる阿部定だろう。では、他の面々は？ 「週刊新潮」のバックナンバーから「毒婦史」を紐解く。

（全2回の第2回：以下、「週刊新潮」2009年11月26日号「09年版 日本の毒婦130年」を再編集しました。文中の役職、年齢等は掲載当時のものです）

＊＊＊

【写真】「死刑にしないでね」…旅館乗っ取りを目論んだ小林カウ、実際の姿

3人を毒殺した“熊本の毒婦”

明治期“毒婦”と呼ばれた女は、お伝やお梅のほかにもいた。明治4年、歌舞伎役者と関係を結び、旦那を毒殺した「夜嵐お絹」は明治の“毒婦”第1号。強盗、窃盗、恐喝を重ねて、明治14年に逮捕された大阪生まれの「島津お政」は“西の毒婦”と呼ばれた。

高度経済成長期は目の前…昭和30年に注目された2人の「毒婦」

大正を経て昭和に入ると、またも世上騒然となる出来事が起きる。昭和11年の阿部定事件だ。愛人を殺し、切り取った性器を持ち歩くという猟奇的事件に巷は興奮した。定は“毒婦”とも“妖婦”とも呼ばれた。

戦後、高度成長時代の昭和35年12月に起きた熊本女3人毒殺事件の農婦・杉村サダメ（49）は“熊本の毒婦”と呼ばれた。〈訪問者つぎつぎ毒殺／金ほしさの中年女／三人死に一人重体〉（読売新聞 昭和35年12月31日付）と報じられ、犯行は荒っぽい。

サダメには16万5800円の借金があった。最初の標的は、サダメの姑クラさん（80）。姑がいつもバッグに財布を入れているのを知っているサダメは、乳酸飲料に農薬ホリドールを混入して飲ませ、殺害した。医師が脳卒中と判断したため、犯行が露顕することはなかった。だが、クラさんの財布を手に入れることはできなかった。

女性として戦後2人目の死刑執行

2人目の犠牲者は隣家の主婦・嘉悦タケさん（47）。長男が結婚したばかりなので、その祝儀金を狙おうと企み、馬肉に農薬を塗って食べさせ殺害した。しかし、またもや財布は奪うことができなかった。

3人目のターゲットは古い知り合いの女行商人（46）。

〈行商に行きタイミソをすすめられ、食べたら間もなく意識を失い、近所の人に助けられて自宅に戻ったが重体。さいふから一万三千円を抜き取られたが、サダメは翌日盗んだ金で借金払いをした〉（読売新聞 昭和35年12月31日付）

3回目の犯行でやっと金を手にしたサダメは、4人目の狙いを同じ行商の奥村キヨノさん（51）に定め、農薬入りの納豆を食べさせて殺害した。が、財布から出てきたのは10円玉1枚、5円玉1枚だけだった。

犯行は全て単独だったが、実はサダメには内縁の夫がいた。昭和28年に前夫と死別。昭和32年から乳酸菌飲料配達の男と同棲していた。しかし、男は妻子持ち。稼いだ金は全て自分の家に送っていたため、2人の生活費はサダメの負担だった。男のために借金を重ねたといえなくもない。サダメは女性としては戦後2人目の死刑を執行された。

「現金2万円と体」で殺人を依頼

サダメが連続殺人を行った同じ年、「塩原お伝」と呼ばれる女も殺人に手を染めていた。小林カウ、当時52歳。栃木県塩原温泉の「ホテル日本閣」を舞台にした事件の主役である。

埼玉県熊谷市で菓子や漬け物を作り、行商をしていたカウが塩原温泉で土産物屋を開いたのは、昭和31年のこと。続いて食堂も開店する。カウの次の夢は温泉旅館の経営だった。

昭和33年、カウは経営不振の旅館「ホテル日本閣」の生方鎌輔社長（52）と知り合い、肉体関係を結ぶ。カウは社長夫人に納まるべく、生方に妻ウメ（47）との離婚を迫る。だが、ウメはうんと言わない。

「いっそ殺ってしまおう」

カウはホテルの下働きの大貫光吉（37）に、「現金2万円と体を許す」という条件で殺害を持ちかけた。昭和35年2月8日、大貫はウメを絞殺し、地下1階の床下に埋めた。

カウは日本閣に入り込み女将然として振る舞い始めるが、すぐにホテルの経営状態を知ることになる。巨額の赤字を抱え、すでに競売にかけられることが決まっていたのだ。

「死刑にしないでね」

怒ったカウは、今度は大貫に生方社長殺しを持ちかける。昭和35年大晦日の夜、大貫は生方の首を絞め、包丁で頸部を切り付け殺害し、ホテルの床下に埋めた。

事件の発覚はあっけなかった。酔っぱらった大貫が飲み屋で口を滑らせたからである。栃木県警の捜査が始まり、翌36年2月20日、カウと大貫は逮捕された。捕まった時、カウは係官にこう言ったという。

「死刑にしないでね」

逮捕後、カウは昭和27年に死んだ夫の秀之助（49）についても取調べを受ける。実は夫が亡くなった当時、カウには若い警官の愛人がいた。県警の追及にカウは、警官と共謀し、秀之助に風邪薬と偽って青酸カリを飲ませて殺したことを認めたのである。

公判でカウは夫殺しを否認したが、死刑判決を免れることはできなかった。“昭和の毒婦”とも呼ばれたカウは、昭和45年6月11日、戦後の日本で女性として初めて死刑に処された。

（以上、「週刊新潮」2009年11月26日号「09年版 日本の毒婦130年」より）

＊＊＊

刑場で首を落とされた後、解剖されて――。第1回【夫の死で人生一転、遺骸の一部がホルマリン漬け標本に…明治を代表する「毒婦」たちの激動生涯】では“毒婦”の代名詞となった高橋お伝や、元新橋芸者・花井お梅のエピソードを紹介している。

デイリー新潮編集部