Ê¡°æ¸©¤ÎÆîÂ¦¡ÖÎæÆî¥¨¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎò»Ë¤ÈÈþ¿©¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÂçÈÓ·´¤ª¤ª¤¤Ä®¤«¤é¹âÉÍÄ®¡¢¼ã¶¹Ä®¤Ø¡£Á´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡¢±¢ÍÛ»Õ¡¦°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤Î»ÒÂ¹¤¬ÅÁ¤¨¤¿Îñ¤ÈÅ·Ê¸³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ´Û¤ò¸«³Ø¤·¡¢¹âÉÍÄ®¤Î³¤ÊÕ¤Ë¤¢¤ë¡ÖUMIKARA¡×¤Çµù¹ÁÄ¾Á÷¤Î³¤Á¯¤ò¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö·§Àî³ë¿¶¶½²ñ¡×¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ»°Âç³ë¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë·§Àî³ë¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Â¤¹©Äø¡Ö´¨»¯¤·À½Ë¡¡×¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥¢¥ë±¢ÍÛ»Õ¡×¤ò³Ø¤Ù¤ë¡ÖÎñ²ñ´Û¡×
¡ÖÎñ²ñ´Û¡×¤Ï¡¢±¢ÍÛ»Õ¡¦°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤Î»ÒÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ëÅÚ¸æÌç²È¤¬3Âå¤Ë¤ï¤¿¤êÊë¤é¤·¤¿Ì¾ÅÄ¾±¤ÎÇ¼ÅÄ½ª¡Ê¤Î¤¿¤ª¤¤¡ËÃÏ¶è¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£JR¾®ÉÍÀþ¡Ö¾®ÉÍ±Ø¡×¤«¤éÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç¥Û¥Æ¥ëÎ®À±´Û¹Ô¤¤Ë¾è¼Ö¤·¤ÆÌó50Ê¬¡£½ªÅÀ¤Ç¹ß¤ê¤ÆÅÌÊâÌó1Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¡£ÅÚ¸æÌç²È¤¬±þ¿Î¤ÎÀï²Ò¤òÆ¨¤ì¤ÆÌ¾ÅÄ¾±¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢¤³¤ÎÃÏ¤ÇÎñÂ¤¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿»ñÎÁ´Û¤Ç¤¹¡£
³Ø·Ý°÷¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÛÆâ¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ë°ÂÇÜ²È¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö±¢ÍÛ»Õ¡×¡£¼ö½Ñ¤Ë¤è¤ë±åÎîÂà¼£¤Ê¤É¥ª¥«¥ë¥È¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö±¢ÍÛ»Õ¡×¤È¤ÏÄ«Äî¤Î´±¿¦¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¸½Âå¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¹ñ²È¸øÌ³°÷¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£Àê½Ñ¤äº×ã«¤Î¤Û¤«¡¢Å·ÂÎ´ÑÂ¬¤äÎñ¤ÎºîÀ®¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îñ²ñ´Û¤Ë¤Ï¡¢ÅÚ¸æÌçµ×æû¡Ê¤Ä¤Á¤ß¤«¤É¤Ò¤µ¤Ê¤¬¡Ë¤¬¸¢ÎÏ¼Ô¤ËÅ·ÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤òÃÎ¤é¤»¤¿¼ê»æ¡ÖÅ·ÊÑ´ªÊ¸°Æ¡×¤ä¡¢ÂÙ»³ÉÜ·¯¤òã«¤ê¼÷Ì¿¤Î±äÄ¹¤òµ§ÀÁ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊ¸½ñ¡ÖÅÔ¾õ¡Ê¤È¤¸¤ç¤¦¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê»ËÎÁ¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îñ¤òºî¤ë¤Ë¤ÏÀµ³Î¤Ê»þ´Ö¤òÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ï³¹ï·×¤ÎÉü¸µÌÏ·¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¿å»þ·×¤Ç¡¢¿å°Ì¤Ç»þ´Ö¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀµ³Î¤Ê»þ´Ö¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¾¯¡¹ÌÌÅÝ¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²Ð»ö¤ÇÇ³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ï½¤Éü¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö¹áÈ×»þ·×¡×¤Ê¤É¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤òÊ²¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÇ³¤¨¤¿¤é1»þ´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë»þ¤ò·×¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Îñ¤ä±¢ÍÛÆ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñÎÁ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÎñ²ñ´Û¡×¤Î³°¤Ë¤â¸«¤É¤³¤í¤¬ÅÀºß
Îñ²ñ´Û¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¤Î¡Ö²ÃÌÐ¿À¼Ò¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬¤«¤±¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¤ªº×¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£µÜ»Ê¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ºç¤ò»ý¤Á¡¢²ÃÌÐ¿À¼Ò¤«¤é¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Æ¡¢2ËÜ¤Î¿ù¤ÎÌÚ¤ËÅÏ¤µ¤ì¤¿ÃíÏ¢Æì¤Î³°¤Ëºç¤òÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤¢¤È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡Ö¼ÆÁö¤ê¡×¤È¤¤¤¦¿À»ö¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÃÌÐ¿À¼Ò¤«¤éÊâ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡ÖÌô»ÕÆ²¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë±ü¤Ë¤Ï°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤Î»ÒÂ¹»°Âå¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ÂÇÜ²È¡ÊÅÚ¸æÌç²È¡ËÊè½ê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ÷Î¥¤Ï¤ª¤½¤é¤¯100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚ¡¹¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ê¡¢Àã¤¬¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤¿»³Æ»¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤¿¤º¤àÊè½ê¤Ë¤Ï¡¢ÅÚ¸æÌç²È¤Î»°Âå¡ÊÍÀë¡¦Í½Õ¡¦Íæû¡Ë¤ÎÌ¾¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¤Þ¤±¡ÛÆØ²ì±Ø¶á¤¯¤Ë¤â°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤æ¤«¤ê¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¢¤ê¡ª
JRÆØ²ì±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¡¢°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤òã«¤ë¡ÖÀ²ÌÀ¿À¼Ò¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÒÅÂ¤Ç¤Ï¡¢À²ÌÀ¤¬±¢ÍÛÆ»¤Î¸¦µæ¤Ë»È¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öµ§Ç°ÀÐ¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îñ²ñ´Û¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÅÚ¸æÌç²È¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤ò¤Ï¤·¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹âÉÍµù¹Á¤«¤éÄ¾Á÷¡ª¡ÖUMIKARA¡×¤Ç³¤Á¯¤òÌ£¤ï¤¦
ÎæÆî¶þ»Ø¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢ÂçÈÓ·´¹âÉÍÄ®¤Ë¤¢¤ë¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ³¤¤Ë¶á¤¤¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡ÖUMIKARA¡×¤Ø¡£JR¾®ÉÍÀþ¡Ö¼ã¶¹¹âÉÍ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó11Ê¬¡£¼ã¶¹¤ÎÁ¯µû¤Ê¤É¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¤¦¤ß¤«¤é¿©Æ²¡×¤ä¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖUMIKARAselect¡×¡¢¼ã¶¹¹âÉÍ±ØÁ°¤Ë¤â¤¢¤ëÃÏ¸µ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥µ¥Ë¡¼¥Þ¡¼¥È¡×¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥Æ¥é¥¹¤âÈ÷¤¨¡¢¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îµû²ð¤ÈÆüËÜ³¤¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ë¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î°ì³Ñ¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¿åÁå¤¬¤¢¤ê¡¢³èµû¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Å¹Æâ¤Ç»É¿È¤Ë²Ã¹©¤·¡¢¤¦¤ß¤«¤é¿©Æ²¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿©Æ²¤ÇÂÔ¤Ä¤³¤È¤·¤Ð¤·¡£Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤¤¤¿³è¼ã¶¹¥Þ¥Ï¥¿¤¬»É¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥§¥¢¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»õ±þ¤¨¤Î¸å¤Ë´Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤¦¤ß¤«¤é¿©Æ²¤Ç¤ÏÁ¯µû¤Î¤Î¤Ã¤¿Ð§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥Ð¤ä²´éÚ¥Õ¥é¥¤¤Ê¤É¤ÎÄê¿©¡¢Âä½Ð½Á¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ä¹âÉÍÆÈ¼«¤Î¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊÆ¤âÊ¡°æ¸©»º¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
³¤Á¯¿Ô¤¯¤·¤Î¥é¥ó¥Á¤ò´®Ç½¤·¤¿¸å¤Ï¡¢¿·Á¯¤Êµû²ð¤Î²Ã¹©ÉÊ¤äÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÂ·¤¦¤ª¤ß¤ä¤²Çä¤ê¾ì¤Ø¡£Âç¤¤ÊÂÞ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤ò¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ»°Âç³ë¡Ö·§Àî³ë¡×¤Å¤¯¤ê¤ò³Ø¤Ö
ºÇ¸å¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¶¹»ª³¹Æ»¤Î½É¾ìÄ®¡Ö·§Àî½É¡×¤Ë¤¢¤ë¡Ö·§Àî³ë¿¶¶½²ñ¡×¡£·§Àî³ë¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Â¤¹©Äø¡Ö´¨»¯¤·À½Ë¡¡×¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤¹¡£¼¢²ì¸©¤ÈÊ¡°æ¸©¤Î¸©¶¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢JR¸ÐÀ¾Àþ¡Ö¶á¹¾º£ÄÅ±Ø¡×¡¢¤â¤·¤¯¤ÏJR¾®ÉÍÀþ¡Ö¾åÃæ±Ø¡×¤«¤éJR¥Ð¥¹¼ã¹¾Àþ(¤¸¤ã¤Ã¤³¤¦¤»¤ó)¤Ë¾è¤ê¡Ö¼ã¶¹·§Àî¡×¥Ð¥¹Ää¤Ç¹ß¤ê¤ÆÅÌÊâÌó1Ê¬¤ÎÎ©ÃÏ¡£·§Àî½ÉÆâ¤Î¤Û¤ÜÃæ¿´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
17À¤µª¤Ë¤ÏµþÅÔ¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö·§Àî³ë¡×¡£Åßµ¨¤ÎÎä¤¿¤¤¿å¤Ë»¯¤·¤Ê¤¬¤éÀ½Â¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ãÅÙ¤Î¹â¤¤ÎÉ¼Á¤Ê³ë¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö·§Àî³ë¿¶¶½²ñ¡×¤Ï¡¢³ëº¬¤ò·¡¤ë¤È¤³¤í¤«¤é³ëÊ´¤ÎÀºÀ½¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦À¸»ºµ»½Ñ¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢2012Ç¯¤ËÈ¯Â¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÎÓ¶È°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§Àî³ë¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë³ë¤Îº¬¤Ï¡¢º¬¤Ë¤Ç¤ó¤×¤ó¼Á¤òÃù¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ¾æ¤Û¤É¤Î¿¼¤µ¤«¤é·¡¤ê½Ð¤¹¤¿¤á½ÅÏ«Æ¯¤Ç¡¢Ìó100¥¥í¤ò·¡¤ë¤Î¤Ë¡¢2¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç2Æü´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£Àö¾ôµ¡¤Ç¿åÀö¤¤¤ò¤·¤¿¤é¡¢Ê´ºÕµ¡¤ËÆþ¤ì¤ÆÄÙ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤¬ËÁÆ¬¸«¤¿¡Ö³ëÆ§¤ß¡×¤Îºî¶È¤Ç¤¹¡£¤³¤Îºî¶È¤Ï¡¢¿å²¹¤¬5ÅÙ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤ó¤×¤ó¤¬È¯¹Ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Åß¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿åÂØ¤¨ºî¶È¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¿å¤È³ë¤¬Ê¬Î¥¤·¡¢³ë¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤È²¼¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Îä¤¿¤¤¿å¤Ë²¿ÅÙ¤â¤µ¤é¤¹¤³¤È¤ÇÉÔ½ãÊª¤ò¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£¿åÂØ¤¨¡Á³ëÆ§¤ß¤Îºî¶È¤ò24¡Á25²ó·«¤êÊÖ¤¹¤½¤¦¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âº¬µ¤¤¬¤¤¤ëºî¶È¤Ç¤¹¡£
100¥¥íÄøÅÙ¤Î³ëº¬¤«¤é¤Ç¤¤ë³ë¤Ï4¡Á5¥¥í¤Û¤É¡ª ²¿¤ÆìÔÂô¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º®¤¼Êª¥¼¥í¤Î¡ÖËÜ³ë¡×¤¬¹â³Û¤ÊÍýÍ³¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¡¢´°À®¤·¤¿ËÜ³ë¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤Ä¡¢»î¿©¤µ¤»¤ÆÌã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡ª ÍßÄ¥¤ê¤ÊÉ®¼Ô¤ÏÂç¤¤á¤Ê²ô¤òÁª¤Ó¡¢¥¬¥Ö¥ê¤È°ì¸ý¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¸«¤«¤±¤«¤é¾¡¼ê¤ËÍî´ç¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ì¤ÐÊÒ·ªÊ´¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¸ýÆâ¤Î¿åÊ¬¤¬¤¹¤Ù¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¾¤Îµ¼Ô¤â¡¢¤·¤Ð¤·ÌåÀä¡£»Ä¤ê¤Î·çÊÒ¤Ï»ý¤Áµ¢¤ê¡¢³ëÅò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤«¤Ê¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡ª ¤³¤ÎËÜ³ë¤ò»È¤Ã¤¿¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢¾®ÉÍ»Ô¤Î¡Ö¸æ²Û»Ò½è°ËÀª²°¡×¤ä¼ã¶¹Ä®¤Î¡ÖÏÂ²Û»Ò½è µÆ¿åÆ²¡×¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´¥Áçµ¡¤ò»È¤¦¤È¥Ý¥í¥Ý¥í¤ÈÊø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢2¥ö·î¤«¤±¤Æ¼«Á³´¥Áç¤Ç´¥¤«¤·¤Þ¤¹¡£³ë¤Îº¬¤ò·¡¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢´°À®¤Þ¤ÇÌó5¥ö·î¡£¾¯ÎÌ¤·¤«À¸»º¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âð÷¤±¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö·§Àî³ë¿¶¶½²ñ¡×¤«¤é¤¹¤°¤Î¡Ö¤Þ¤ë»Ö¤ó¡×¤Ç³ëÎÁÍý¤ò»î¿©¡£³ë¤â¤Á¤ä³ë¤¤ê¡¢³ëÅò¡¢³ë¥½¥Õ¥È¤È¤¤¤Ã¤¿´ÅÌ£¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£5¡Á10·î¤Ï³ë¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎÊ¡°æ¡¦ÎæÆî¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Î±ä¿¤Ë¤è¤ê¤°¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¡¢Èþ¿©¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÅý¡£¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤àÅß¤ÎÎ¹¤Ø¡¢¤¼¤Ò½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
