¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ï22Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬¥¤¥é¥ó¤È¤Î³Ë¶¨µÄ¤ò½ä¤ê¡¢¥¤¥é¥óÂ¦¤¬¾ÜºÙ¤Ê¹ç°Õ°Æ¤ò¶áÆüÃæ¤ËÄó¼¨¤¹¤ì¤Ð27Æü¤Ë¤â¥¹¥¤¥¹¡¦¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ç¼¡²ó¶¨µÄ¤ò³«¤¯°Õ¸þ¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÊÆÀ¯ÉÜ¹â´±¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ï¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¡¢³ËÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¾ùÊâ¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ï¼¡²ó¶¨µÄ¤ÎÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¤¥é¥ó¤ËÍ¿¤¨¤ëºÇ¸å¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥é¥óÂ¦¤«¤éÁá´ü¤ËÄó°Æ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤Î¸ò¾ÄÃÄ¤òÌ³¤á¤ë¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÏÂÊ¿¸ò¾ÄÃ´ÅöÆÃ»È¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÌ¼Ì»¥¯¥·¥å¥Ê¡¼»á¤é¤¬¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£