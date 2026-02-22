＜速報＞岩井千怜がイーグル奪取で浮上 世界1位ティティクルと1差ターン
＜ホンダLPGAタイランド 最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。米ツアー2勝目を狙う岩井千怜が7番パー5でチップインイーグルを奪うなど4つ伸ばし、トータル21アンダー・単独2位で後半に入っている。
【最新】切れ味バツグン 岩井千怜の最新1Wスイング
1番から2連続バーディ発進を切ると、7番パー5ではグリーン手前のフェアウェイからチップインイーグルを奪取。単独首位を走る世界1位のジーノ・ティティクル（タイ）と1打差に詰め寄っている。山下美夢有と吉田優利はトータル13アンダー・17位タイ。畑岡奈紗と古江彩佳はトータル12アンダー・22位タイ、勝みなみと竹田麗央はトータル10アンダー・30位タイにつけている。岩井明愛と馬場咲希はトータル5アンダー・48位タイ。笹生優花はトータルイーブンパー・58位タイ、吉田鈴はトータル1オーバー・62位、宮田成華はトータル3オーバー・63位タイに沈んでいる。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
