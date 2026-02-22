BABYMONSTERアヒョン、美脚スラリのミニ丈ルームウェア姿 モーニングルーティン動画に「スタイル完璧すぎ」「すっぴんもレベチ」の声
【モデルプレス＝2026/02/22】ガールズグループ・BABYMONSTER（ベイビーモンスター）の公式Instagramが、2月21日に更新された。アヒョン（AHYEON）のモーニングルーティン動画が公開され、話題を呼んでいる。
【写真】美人K-POPアイドル「脚のラインが綺麗すぎる」美脚際立つルームウェア姿
アヒョンは、モーニングルーティンを収めた動画を投稿。部屋のカーテンを勢いよく開けるシーンから始まり、軽くストレッチをこなした後、髪をまとめて洗顔やスキンケアをする様子を披露した。すっぴんで、紺のタイトなトップスにミニ丈のボトムスを合わせたルームウェア姿で、まっすぐ伸びる美しい脚のラインがより引き立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル完璧すぎて言葉失う」「脚のラインが綺麗すぎる」「すっぴんもレベチ」「朝からビジュ爆発してる」「健康的で美しいってこういうことなんだなって思った」「映画みたいに綺麗」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆アヒョン、ナチュラルな姿で美脚披露
◆アヒョンの姿に反響
