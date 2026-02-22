アリサ・リウが「より可愛すぎた」…紺のエキシビ衣装にネット注目「バービー人形みたい」【冬季五輪】
アリサ・リウのエキシビジョンの衣装に注目が集まった(C)Getty Images
ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月21日、フィギュアスケートのエキシビションが行われ、各選手の衣装にも注目が集まった。
女子シングルで金メダルに輝いた米国のアリサ・リウは紺のドレス姿で登場し、リンクを笑顔で滑りながら、観客を魅了した。
SNS上では「アリサ・リウ選手かわいーーーーー 演技も衣装も最高すぎた」「可愛い人が可愛い衣装着て踊るから より可愛すぎた」「ずっと自然体で素敵。そして、エキシビションのお衣装可愛過ぎた」「バービー人形みたい」「アリサリウ選手の衣装、お人形さんみたいで可愛かったね」と、アリサ・リウの衣装を絶賛する声が届けられた。
