「新しいことにチャレンジしたがる人」は頭が悪い。では、頭のいい人はどうしている？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「積極的に行動しろ」「能動的に動け」…そんな言葉は聞き飽きた

「積極性」「能動的」「行動力がある」「チャレンジング」。

社会で評価される人を表す言葉には、こうしたフレーズが並ぶ。

新しいアプリ、新しいビジネス、新しい勉強法。

常に“次の何か”を探している人も、あなたの周りにいないだろうか。

だが新しいものに手を出してもすぐ飽きてしまったら、本当に賢いと言えるのだろうか。

昨日をデジャブする

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、グーグルで身についた習慣について、こう書いてある。

そんなときは映画『恋はデジャ・ブ』のビル・マーレイのように、昨日をやり直すこともできる。



昨日と同じハイライトを設定する（＝デジャブする）のだ。（中略）

もし自分にとってとても大事なことが見つかったなら、毎日それに集中し続ければ、それは生活に根づき、育ち、いつか花を咲かせるだろう。



陳腐に聞こえるかもしれないが、本当にそうなのだ。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

彼らは「昨日と同じことをあえて繰り返す」ことが重要だと言う。

新しいことを始めるのは、実は簡単で、同じことを続けることの方が難しい。

次々にチャレンジするのは、一見前向きに見える。

しかしそれは、「深める前に飽きる」ことの言い換えでもある。

色々なことに手を出してすぐに飽きるよりも、昨日と同じことをやり続ける。

その方が、よっぽど知的なのである。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）