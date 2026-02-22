³ô¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀä¹¥¤ÎÇã¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×
³ô¼°Åê»ñ¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö³ô¤ÎÇäÇã¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ò¤É¤¦¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö³ô²Á¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç³ô¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¡×¡½¤½¤ó¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¡½¡½À¤³¦°ì³Ú¤·¤¤¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×³ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢2000²¯±ßÄ¶¤ò±¿ÍÑ¤·¤¿¸µ¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¡¢³ÚÅ·¾Ú·ô¤Î·¦ÅÄ¿¿Ç·¤µ¤ó¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÊÔ½¸Ã´Åö¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢ËÜ½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡Ö¤Ð¤¯¤Á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°µ»½Ñ¡×¤Ç¾¡¤Ä
¡¡¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢Áê¾ì¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨¤¹Ãû¤·¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÀ®²Ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê½µÂ¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¶ÉÌÌ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢²¿¤òº¬µò¤Ë¡ÖÇã¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£
¡ÇäÇã¹â¤ÎµÞÁý¡½¡½Áê¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö
¡¡¤Þ¤ºÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÇäÇã¹â¤ÎµÞÁý¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇäÇã¹â¤¬°ìµ¤¤ËÁý¤¨¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö²¼¥Ò¥²¤òÈ¼¤¦Ä¹¤¤ÍÛÀþ¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÇä¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤Çã¤¤¤¬Æþ¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¹âÃÍ¤Ç°ú¤±¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤ÇÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤Î»ñ¶â¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢³ô²Á¤âÃ»´ü´Ö¤ÇµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¬°ìÀÆ¤ËÇã¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¹¥ºàÎÁ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¤³¤ÎÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤¹¡£
¢¾åÃÍÄñ¹³Àþ¤ÎÆÍÇË¡½¡½¡ÈÀá¡É¤òÈ´¤±¤¿°ÕÌ£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¾åÃÍÄñ¹³Àþ¤ÎÆÍÇË¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë2ÅÙÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿590±ßÉÕ¶á¤Î²Á³ÊÂÓ¤ò¾åÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾åÃÍÄñ¹³Àþ¤È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤¬°Õ¼±¤·¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ë²Á³ÊÂÓ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë´Þ¤ßÂ»¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÇã¤¤ÃÍ¤ËÌá¤Ã¤¿¤éÇä¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ëÅê»ñ²È¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢Ìá¤êÇä¤ê¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·º£²ó¤Ï¡¢ÇäÇã¹â¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤³¤Î¿å½à¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡Çã¤¤ÃÍ¤òÄ¶¤¨¡¢´Þ¤ß±×¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢¿Í¤Î¿´Íý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤¦¾¯¤·»ý¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤ÈÇä¤ê°µÎÏ¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢¾å¾º¤Î²ÃÂ®¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇäÇã¹â¤ÎµÞÁý¤È¤¤¤¦Àª¤¤¡×¡Ö¾åÃÍÄñ¹³ÀþÆÍÇË¤È¤¤¤¦Å¾´¹¡×¤¬°ìµ¤¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤«¤é¾å¾º¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡ÖÇã¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡¡³ô¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¿Í¤Ï¡¢´¶³Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º¬µò¤ÇÆ°¤¤Þ¤¹¡£ÇäÇã¹â¤Ï¤É¤¦¤«¡£¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÀá¤òÈ´¤±¤¿¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³ÎÇ§¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Ï±¿Ç¤¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëµ»½Ñ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
