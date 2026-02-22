斬新「ネコバス」ならぬ「ネコタクシー」発表！

毎年「2月22日」は、「ニャン・ニャン・ニャン」の語呂合わせでおなじみの「猫の日」です。

この日にちなみ、京都市内を中心にサービスを提供するMKタクシーが特別な企画を展開すると発表しました。

【画像】超カワイイ！ これが「ネコバス」ならぬ「ネコタクシー」です！（12枚）

まるでアニメの世界から飛び出してきた「ネコバス」ならぬ「ネコタクシー」が、京都の街を駆け抜けます。

2026年2月22日から3月22日までの1ヶ月間、京都市内で最大4台限定で運行されるのが「MKねこタクシー（以下、ねこタクシー）」です。

この取り組みは、2018年に現場ドライバーからの提案をきっかけにスタートしたもので、今や毎年の恒例企画として親しまれています。

ねこタクシーに採用される車種は、トヨタのミドルサイズミニバン「エスクァイア」ですが、外観デザインは大きく変貌し、遊び心たっぷり。

車両の後部には可愛らしい「猫のしっぽ」が揺れ、側面ドアなどには猫のマークがあしらわれています。

さらにドアを開けて車内に乗り込むと、MKドライバーの必需品である“白手袋”で作られた「手作りの猫の人形」がお出迎えしてくれるという、ほっこりする演出が施されています。

さらに今年の目玉として、運行される4台のうち「1台」だけが特別仕様の「ねこシート」を装着しているとのこと。

このシートカバーは、愛らしい猫柄が全面にプリントされており、ドアを開けた瞬間に明るく楽しい気分にさせてくれます。

そんなねこタクシーですが、実は「指定しての予約」は一切受け付けていません。

街中を走っている車両を偶然見つけるか、タクシーを呼んだ際にたまたま配車されるのを待つしかない、まさに“出会えたらラッキー”な超激レア車両なのです。

運良く乗車できた乗客には、昨今のシールブームを受けて作成された、キラキラ輝く「記念の猫シール」がプレゼントされます（※なくなり次第終了）。

そしてハンドルを握るのは、猫好きの若手ドライバーたちです。

昨年この車両を担当した若手ドライバーからは、「会話のきっかけになり、車内の雰囲気がとても和やかになった」「海外のお客様からも『可愛い！』と喜んでもらえた」「小さなお子様がニコニコしてくれて、このタクシーの担当になって良かったと心から思えた」といった、温かいエピソードが多数寄せられています。

このように、京都の街に笑顔を届ける、ねこタクシー。

もし街中でその愛らしい姿を見かけたら、ぜひ移動の手段として利用してみてはいかがでしょうか。