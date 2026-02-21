w.o.d.¡¢¼«¼ç´ë²è¡ãTOUCH THE PINK MOON¡ä¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡õ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½
w.o.d.¤¬ËèÇ¯4·î¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼ç´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãw.o.d. presents ¡ÈTOUCH THE PINK MOON¡É¡ä¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ãTOUCH THE PINK MOON¡ä¤Ïw.o.d.¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·É°¦¤¹¤ë¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô¤ò¾·¤³«ºÅ¤¹¤ë²»³Ú¡õ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎYUGO.¤¬ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢w.o.d.¤ÎÂ¿¤¯¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¥«¥á¥é¥Þ¥ó¾®¿ùÊâ¤â»²²Ã¤¬·èÄê¡£¤½¤·¤ÆÎÁÍý¼«Ëý¤ÎÃæÅç¸µÎÉ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëMOTOYOSHI KITCHEN¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î¿·¤¿¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥«¥»¥Ã¥È¥Æ¡¼¥×¥á¡¼¥«¡¼¤ÎCassette Express¡¢¹á¤ê±é½Ð¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼Scent Buzz.inc¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëMAWSIM¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
´û¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¥¹¥È¥¢¥¯¥È&DJ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ãTOUCH THE PINK MOON¡ä¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÌ¤ëÅ¸¼¨¤ä½ÐÅ¹¤¬²ñ¾ì¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿ÌÌ¡¹¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ò¤ï¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«Â³Êó¤òÂÔ¤È¤¦¡£¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕ¤ÏËÜÆü21»þ¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
◾️¡ãw.o.d. presents ¡ÈTOUCH THE PINK MOON¡É¡ä
2026Ç¯
4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë°¦ÃÎ¡ÃÌ¾¸Å²°¥Ü¥È¥à¥é¥¤¥ó
VENUE OPEN 16:30 /FLOOR OPEN 17:30/START18:30
½Ð±é¡§w.o.d. / OKAMOTO¡ÇS / 171
DJs¡§¥ª¥«¥â¥È¥ì¥¤¥¸(OKAMOTO¡ÇS)/ TAISHI IWAMI(SUPERFUZZ) / Ken Mackay(w.o.d.)
Exhibition¡§YUGO. /¾®¿ùÊâ
Collaboration¡§Cassette Express/Scent Buzz.inc /MAWSIM
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡ÃGORILLA HALL OSAKA
VENUE OPEN 16:00 / FLOOR OPEN 17:00/ START18:00
½Ð±é¡§w.o.d. / GLIM SPANKY / MONO NO AWARE
DJs¡§DAWA(FLAKE RECORD) / ÈÄÅì¤µ¤¨¤«(FM 802DJ) / Ken Mackay(w.o.d.)
Exhibition¡§YUGO. /¾®¿ùÊâ/ MOTOYOSHI KITCHEN
Collaboration¡§Cassette Express/Scent Buzz.inc /MAWSIM
4·î23Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡Ã·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
VENUE OPEN 16:30/ FLOOR OPEN 17:30/ START18:30
½Ð±é¡§w.o.d. / STRAIGHTENER / Texas 3000
DJs¡§eitaro sato(indigo la End) / TAISHI IWAMI(SUPERFUZ) / Ken Mackay(w.o.d.)
Exhibition¡§YUGO. /¾®¿ùÊâ/ MOTOYOSHI KITCHEN
Collaboration¡§Cassette Express/Scent Buzz.inc /MAWSIM
TICKET¡§5,500±ß¡Ü1D
¡ÈTOUCH THE PINK MOON¡É Official HP
https://www.touchthepinkmoon.com
¡ÈTOUCH THE PINK MOON¡É Official Instagram
https://www.instagram.com/wod_pinkmoon_official
◾️EP¡ØYOU ONLY LIVE ONCE. EP¡Ù
2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://wod.lnk.to/YOUONLYLIVEONCETS
¢§¼ýÏ¿¶Ê
M1:ÛÙ
M2:CAMPANELLA
M3:ÉáÄÌ¤ÊÆü
M4:YOLO
¢¡Àè¹ÔÇÛ¿®¡ÖÉáÄÌ¤ÊÆü¡×
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://wod.lnk.to/AnOrdinaryDay
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡w.o.d. ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡w.o.d. ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡w.o.d. ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡w.o.d. ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡w.o.d. ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok