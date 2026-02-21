¥ë¥Î¡¼ 5¥¿¡¼¥Ü¡¡¥°¥ë¡¼¥×B¤Î¾®¤µ¤ÊMR¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡Ì¤Íè´¶°î¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÌ¥Î»¡¡¥¿¡¼¥Ü¡ª ¥Ö¡¼¥¹¥È¡ª¡Ê2¡Ë
Á´¿È¤Ç¥Ö¡¼¥¹¥È¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë 5 ¥¿¡¼¥Ü
¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Û¤É¡¢Á´¿È¤Ç¥Ö¡¼¥¹¥È¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¥é¥ê¡¼¡¦¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¾¯¤·¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸ú²ÌÈ´·²¡¡UK½¸Éô¤¬Áª¤ó¤À³Æ¹ñÂåÉ½¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥¿¡¼¥Ü7Âæ¡¡¸å·Ñ¤Î911¤ÈA290¤â¡¡Á´117Ëç
¥ë¥Î¡¼¤Ï¡¢¥¿¡¼¥Üµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ØÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿1¼Ò¡£ÎÌ»º¼Ö¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤ÏÀ¤³¦½é¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç°ÒÎÏ¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤ÏF1¥Þ¥·¥ó¤Ç¡¢¥°¥é¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×B¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¡£
¥ë¥Î¡¼ 5 ¥¿¡¼¥Ü¡Ê1980¡Á1983Ç¯¡¿²¤½£»ÅÍÍ¡Ë ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥É¥ì¥¹¥È¥ó¡ÊMax Edleston¡Ë
5 ¥¿¡¼¥Ü¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢1978Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡£1.4LÄ¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ã¥·¡¼¤Ï¥ê¥¢¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ºî¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¡¢¸åÀÊ¤È²Ù¼¼¤ÏÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿·Àß·×¤Î¥À¥Ö¥ë¥¦¥¤¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¤Î¥È¥Ã¥×¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÀï²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ë¡¢¥¿¡¼¥Ü¤ÎÅëºÜ¤ÏÅöÁ³¤ÎÁªÂò¤È¤¤¤¨¤¿¡£¥ë¥Î¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥ë¤Ï¡¢3.0L V6¤ä2.0L Ä¾4¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢5 ¥´¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë¤ËºÜ¤ë1.4L¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï·Ú¤¯¡¢¥¿¡¼¥Ü¤Î²áµë¤Ç2.0L¥¯¥é¥¹¤ØÅ¬¹ç¤Ç¤¤¿¡£
¶õµ¤Äñ¹³¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£
·ÚÎÌ²½¤ò½Å¤ó¤¸¤¿¥ë¥Î¡¼¤Ï¡¢¥É¥¢¤È¥ë¡¼¥Õ¡¢¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤Ë¥¢¥ë¥ß¤òºÎÍÑ¡£ÇÉ¼ê¤ËËÄ¤é¤ó¤À¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤ÏFRP¤ÇÀ®·Á¤µ¤ì¤¿¡£¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤Ë¤Ï¡¢ÇöÆù²½¤µ¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤¬¤Ï¤á¤é¤ì¤¿¡£
ºÇ¹âÂ®¤è¤ê°Ï©¤Ç¤ÎÂ®¤µ¤òµá¤á¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Î¶õÎÏ¤Ï½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£CdÃÍ¤Ï0.45¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î5¤è¤êÂç¤¤¤¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¥°¥ê¥Ã¥×ÎÏ¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÎäµÑÇ½ÎÏ¤Ï°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¼ÒÀ½¤Î¥¿¡¼¥Ü¤Ë¤â¡¢Îäµ¤¤ÏÉÔÂ¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥¯¡¼¥é¡¼¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¸øÆ»»ÅÍÍ¤ÎºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï162ps¡£¥°¥ë¡¼¥×B»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¡¢350ps¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶áÌ¤Íè´¶¤Ë°î¤ìÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó
º£²ó¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É»á¤¬10Ç¯°Ê¾åÂçÀÚ¤Ë¾è¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ø¶á¤¤1Âæ¡£¤¢¤ëÆü¤Î¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¡ÖÍß¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤À¤È¤¤¤¦1Âæ¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Âð¤Þ¤Ç±¿Å¾¤·¤ÆÏ¢¤ìµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö½é´ü¤Î5 ¥¿¡¼¥Ü¤Ç¡¢Áö¹Ôµ÷Î¥¤Ï6Ëükm¡£Â¿¤¯¤¬¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡¢Âô»³¤Î¿Í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢µ¿Ìä¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥í¡¼¡õ¥ï¥¤¥É¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸ÄÀÅª¡£¾®ÊÁ¤Ê¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢°Ò°µ´¶¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¶áÌ¤Íè´¶¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¼Ò¤Î¥Þ¥ë¥Á¥§¥í¡¦¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë»á¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥â¥À¥ó¥¢¡¼¥È¤Î¤è¤¦¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÈ×ÌÌ¤Ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÊ¸»ú¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¥á¡¼¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤Ö¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤â¡¢5 ¥¿¡¼¥Ü2¤è¤êÂçÃÀÉÔÅ¨¤À¡£
¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Î2¥¹¥Ý¡¼¥¯¡£¥Ü¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¡¼¥È¤Ï¡¢ºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¤¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥ë¡¦¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°Õ³°¤Ë°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥À¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»ö¤¬¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤ë¡£
¥Ö¡¼¥¹¥È¤Ï2000rpm¤«¤é¾å¾º¤·»Ï¤á¡¢3200rpm¤Ç0.86bar¤ËÃ£¤¹¤ë¡£6500rpm¤Î¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÂ®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¡¢¤ä¤ä¸ú¤¤¬¼å¤¤¡£
1Â®¤«¤é2Â®¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¥ê¥ó¥¯¤¬±Æ¶Á¤·¡¢³ê¤é¤«¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï½Å¤¯¡¢¥È¥ì¥Ã¥É¤Î¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤À¤¬³èÈ¯¤ËÁö¤é¤»¤ë¤Û¤É¡¢ÊÑÂ®¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤µ¤¬Áý¤¹¡£¥É¥é¥¤¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¤Ë½¼Ëþ¤¹¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤á¤Ð¡¢Ó¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¡£¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¡ÖÅÜ¤Ã¤¿Ëª¤Î·²¤ì¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡¢»É·ãÅª¤ÊÇËÎö²»¤¬¼ª¤ËÆÏ¤¯¡£
³Î¤«¤Ê°Õ»Ö¤ÇÁà¤ë¤Û¤É±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë
¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¥·¡¼¤â³ÊÊÌ¡£²óÆ¬À¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë±Ô¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¥í¡¼¥ë¤ÏºÇ¾®¸Â¡£Á°¤¬195¡¢¸å¤í¤¬220¤È¤¤¤¦Éý¤Î¡¢¥ß¥·¥å¥é¥óTRX¥¿¥¤¥ä¤¬¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¤¥¤¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¥°¥ê¥Ã¥×¤·¡¢ÆÍ¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
±¿Å¾»ÑÀª¤Ïµ¯¤µ¤Ì£¤À¤¬¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ß¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ä¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¤È´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤«¤â¡£ÌÜ¤ò³«¤±¤Ð¡¢Á´Êý¸þ¤ËÍ¥¤ì¤¿»ë³¦¤Ç²æ¤ËÊÖ¤ë¡£
¥é¥ê¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥é¥Ë¥ç¥Ã¥Æ¥£»á¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤È¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¡¢¥Ú¥À¥ë¤ò¡¢³Î¤«¤Ê°Õ»Ö¤ÇÁà¤ë¤Û¤É±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÏÃ»¤¯¡¢Á°¸å¤Î½ÅÎÌÇÛÊ¬¤Ï40¡§60¤À¤«¤é¡¢±«¤ÎÆü¤Ë¤ÏÃúÇ«¤Ê°·¤¤¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¥Û¥â¥í¥²¡¼¥·¥ç¥ó¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¡¢5 ¥¿¡¼¥Ü¤Ï400Âæ¤ÎÄó¶¡¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¿Íµ¤¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢·ÚÎÌ²½¤µ¤ì¤¿5 ¥¿¡¼¥Ü2¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ìó5000Âæ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1ÅÙÌÜ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£±¿Å¾¤¹¤ì¤Ð¡¢¶¯¤¯¼æ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£É®¼Ô¤â¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤½¤Î1¿Í¤À¡£
¶¨ÎÏ¡§¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ø¥Ã¥É»á¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥í¡¼¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¼Ò
¥ë¥Î¡¼ 5 ¥¿¡¼¥Ü¡Ê1980¡Á1983Ç¯¡¿²¤½£»ÅÍÍ¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯
²¤½£²Á³Ê¡§11Ëü5000¥Õ¥é¥ó¡Ê¿·¼Ö»þ¡Ë¡¿15Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3150Ëü±ß¡Ë°Ê²¼¡Ê¸½ºß¡Ë
À¸»º¿ô¡§1820Âæ
Á´Ä¹¡§3660mm
Á´Éý¡§1750mm
Á´¹â¡§1320mm
ºÇ¹âÂ®ÅÙ¡§199km/h
0-97km/h²ÃÂ®¡§6.0ÉÃ¡ÊÍ½ÁÛ¡Ë
Ç³Èñ¡§¡Ýkm/L
CO2ÇÓ½ÐÎÌ¡§¡Ýg/km
¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¡§970kg
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¡§Ä¾Îó4µ¤Åû1397cc ¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ OHV
»ÈÍÑÇ³ÎÁ¡§¥¬¥½¥ê¥ó
ºÇ¹â½ÐÎÏ¡§162ps/6000rpm
ºÇÂç¥È¥ë¥¯¡§21.3kg-m/3250rpm
¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§5Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¿¸åÎØ¶îÆ°
¤³¤ÎÂ³¤¤Ï¡¢2·î22Æü¸ø³«Í½Äê¤Î¥¿¡¼¥Ü¡ª ¥Ö¡¼¥¹¥È¡ª¡Ê3¡Ë¤Ë¤Æ¡£
