FCÅìµþ¤¬¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤ËÀîºêF¤ò°µÅÝ¡¢¡ÈÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡É¤òÀ©¤¹¡ª¡¡¼¼²°À®¤ÏJ¤Ç6Ç¯¤Ö¤êÆÀÅÀ

¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè3Àá¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈFCÅìµþ¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡90Ê¬1¾¡¤ÈPKÀï1¾¡¤ÎÀîºêF¤¬¡¢PKÀï¤ÇÏ¢¾¡¤ÎFCÅìµþ¤ò¡ØUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î¡ÈÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡É¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éFCÅìµþ¤¬Í¥Àª¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢18Ê¬¤Ë»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬±¦Â°ìÁ®¡£±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸²¼¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡32Ê¬¡¢ÎôÀª¤À¤Ã¤¿ÀîºêF¤¬¸«»ö¤Ê¥´¥é¥Ã¥½¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿»³¸¶Îç²»¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥×¥ì¥¹¤¬´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£º¸Â¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÈþ¤·¤¤¸Ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¥´¡¼¥ëº¸¾å¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£»³¸¶¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ¸å½éÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢FCÅìµþ¤Ï38Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÇÃæ±û¤«¤é±¦¤Ø¡£º´Æ£·Ã°ô¤¬Áê¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÃæ±û¤Ø¤ÈÀÚ¤ì¹þ¤ß¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥Ã¥×¤·¤¿¼¼²°À®¤ËÅÏ¤¹¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤âFCÅìµþ¤¬»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÀº¹°Ê¾å¤ËÀîºêF¤ò°µÅÝ¤·¤Æº£µ¨½é¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö3¡×¤ò³ÍÆÀ¡£ÀîºêF¤ÏÈ¿·â¼Â¤é¤º¤Ëº£µ¨½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¡¢ÀîºêF¤Ï3·î1Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È¡¢FCÅìµþ¤Ï28Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¡1¡Ý2¡¡FCÅìµþ
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡18Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¡ÊFCÅìµþ¡Ë
1¡Ý1¡¡32Ê¬¡¡»³¸¶Îç²»¡ÊÀîºêF¡Ë
1¡Ý2¡¡38Ê¬¡¡¼¼²°À®¡ÊFCÅìµþ¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÀîºêFÂÐFCÅìµþ
⚽️¥´¡¼¥ë (17:51)
👟¥Þ¥ë¥»¥í ¥Ò¥¢¥ó
🆚Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì vs F.C.Åìµþ
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/xly16ldM7w
⚽️¥´¡¼¥ë (31:00)
👟»³¸¶ Îç²»
🆚Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì vs F.C.Åìµþ
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/eTqKTLeE6m
⚽️¥´¡¼¥ë (37:03)
👟¼¼²° À®
🆚Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì vs F.C.Åìµþ
📺DAZN¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ#DAZN #FanZone@UNIQLO_JP#UTme pic.twitter.com/04H0ABLWYK