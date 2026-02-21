¥«¥×¥»¥ë¼°¼«ÈÎµ¡¡Ö±ïµ¯¶Ì¡×¡¢ÀõÁð¥¨¥ê¥¢50²Õ½ê¤ËÅ¸³« / YouTuber¡Ö¤×¤í¤¿¤ó¡×¡ßÆüËÜ¥È¥ì¥«¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥Ñ¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò Cool Japan TV ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¼°¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡Ö±ïµ¯¶Ì - FORTUNE CAPSULE JAPAN¡×¤ÎÅ¸³«¤ò2025Ç¯4·î¤è¤ê³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¡¢ÂæÅì¶è¡¦ÀõÁð¥¨¥ê¥¢¤Î50²Õ½ê¤ËÀßÃÖ¡£¹ñºÝ´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÀõÁð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¡¢ÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥È¥ì¥«¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤YouTuber¡Ö¤×¤í¤¿¤ó¡×¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë21:00¤è¤ê¡Ö¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥Ñ¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢ÈÎÇä³«»ÏÄ¾¸å¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»²²Ã¡£³«»Ï¤ï¤º¤«3»þ´ÖÂ¤é¤º¤Ç´°Çä¤¹¤ë¥ª¥ê¥Ñ¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¤Þ¤ë¤´¤È¡Ù¥³¥é¥ÜÂè8ÃÆ¡ª³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡ß½Ù²ÏÏÑ»ººù¤¨¤Ó¤Î³¤Ï·¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥Ð¡¼¥¬¡¼
¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥¹¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼Á´39Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤Þ¤ë¤´¤È¡Ù¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¥Ð¡¼¥¬¡¼ ½Ù²ÏÏÑ»ººù¤¨¤ÓÆþ¤ê¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡×¤ò¡¢ÀÅ²¬¸©¸ÂÄê¡¦¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥â¥¹¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼ ¤Þ¤ë¤´¤È³¤Ï·¥Õ¥é¥¤ ½Ù²ÏÏÑ»ººù¤¨¤ÓÆþ¤ê¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡×¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤´¤ÈÀÅ²¬¥µ¥é¥À¡Ê½Ù²ÏÏÑ»ººù¤¨¤Ó¡Ë¡Áºù¤¨¤ÓÆþ¤êÏÂÉ÷¥Þ¥è¥½¡¼¥¹¡Á¡×¡¢¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤ËÂ³¤¡Ö¤Þ¤¼¤ë¥·¥§¥¤¥¯ ¤Û¤¦¤¸Ãã¥ß¥ë¥¯¡ÁÀÅ²¬¸©»º¤Û¤¦¤¸ÃãÆþ¤ê¡Á¡×¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¢£¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿Å¸¡ØIndividual Linen Print¡Ù¤ò³«ºÅ¤Ø¡ÚArt Gallery M84¡Û
Art Gallery M84¤Ï¡¢2026Ç¯3·î2Æü(·î)¤è¤ê¥â¥Î¥¯¥í¼Ì¿¿Å¸¡ØIndividual Linen Print¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÎºîÉÊÅ¸¤Ï¡¢Art Gallery M84¤ÎÂè166²óÌÜ¤ÎÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë´ë²èÅ¸¤À¡£
