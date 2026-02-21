Íè½µ¤Î¡Ú½ÅÍ×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢·è»»¡¢¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡¢ÊÆÀ¸»º¼ÔÊª²Á (2·î23Æü～3·î1Æü)
――――――――――――――――――― 2·î23Æü (·î) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡ú¹ñÆâ»Ô¾ìµÙ¾ì (Å·¹ÄÃÂÀ¸Æü)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦Ãæ¹ñ»Ô¾ìµÙ¾ì
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä2·îIfo·Ê¶·´¶»Ø¿ô (18:00)
¡¡¡¦¥é¥¬¥ë¥ÉECB (²¤½£Ãæ±û¶ä¹Ô) ÁíºÛÈ¯¸À (22:45)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ12·îÀ½Â¤¶È¿·µ¬¼õÃí (24Æü0:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ12·îÂÑµ×ºâ¼õÃí[³ÎÊóÃÍ] (24Æü0:00)
¡Ú³¤³°·è»»¡Û
[ÊÆ]¥ー¥µ¥¤¥È¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º
――――――――――――――――――― 2·î24Æü (²Ð) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦1·îÇòÊª²ÈÅÅ½Ð²Ù³Û (10:00)
¡¡¡¦1·î¿©ÉÊ¥¹ー¥ÑーÇä¾å¹â (13:00)
¡¡¡¦½°±¡³ÆÅÞÂåÉ½¼ÁÌä (～25Æü)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡úÃæ¹ñ2·îºÇÍ¥¶øÂß½Ð¶âÍø (10:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ12·îS&P¥±ー¥¹¥·¥éー½»Âð²Á³Ê (23:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ12·îFHFA½»Âð²Á³Ê»Ø¿ô (23:00)
¡¡¡úÊÆ¹ñ2·î¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô (25Æü0:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ12·î²·Çäºß¸Ë[³ÎÊóÃÍ] (25Æü0:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ12·î²·ÇäÇä¾å¹â (25Æü0:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ2·î¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÀ½Â¤¶È»Ø¿ô (25Æü0:00)
¡¡¡¦¥Ï¥ó¥¬¥êーÃæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡ú¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬°ìÈÌ¶µ½ñ±éÀâ
¡¡¡¦¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é4Ç¯
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ2Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¡Ú³¤³°·è»»¡Û
[ÊÆ]¥Ûー¥à¡¦¥Ç¥Ý
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡¡¡ú¥¤¥Î¥Ð¥»¥ë <504A> ¡§Åì¾Ú£Ç¾å¾ì
――――――――――――――――――― 2·î25Æü (¿å) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦1·î´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê»Ø¿ô (8:50)
¡¡¡¦1·îÁ´¹ñ¥¹ー¥ÑーÇä¾å¹â (14:00)
¡¡¡¦1·î³°¿©Çä¾å¹â (14:00)
¡¡¡¦1·îÁ´¹ñÉ´²ßÅ¹Çä¾å¹â (14:30)
¡¡¡ú¸¢ÍøÉÕ¤ºÇ½ªÆü
¡¡¡¦2·î·îÎã·ÐºÑÊó¹ð
¡¡¡¦¥¹¥Úー¥¹¥ï¥ó¤¬¾®·¿¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥«¥¤¥í¥¹¡×3¹æµ¡ÂÇ¤Á¾å¤²
¡¡¡¦»²±¡³ÆÅÞÂåÉ½¼ÁÌä (～26Æü)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä10-12·î´üGDP[³ÎÊóÃÍ] (16:00)
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä3·îGfk¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶ (16:00)
¡¡¡¦¥æー¥í·÷1·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô[³ÎÊóÃÍ] (19:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñMBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô (21:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ1·î½»Âð·úÃÛµö²Ä·ï¿ô[³ÎÊóÃÍ] (26Æü0:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ½µ´ÖÀÐÌýºß¸ËÅý·× (26Æü0:30)
¡¡¡¦¥¿¥¤Ãæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ5Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¡Ú³¤³°·è»»¡Û
[ÊÆ]¡ú¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹ ¡¢TJX ¡¢¥í¥¦¥º¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥º ¡¢¥¹¥Îー¥Õ¥ì¥¤¥¯ ¡¢¥·¥Î¥×¥·¥¹
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡¡¡»¥¢¥¦¥È¥ë¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° <5596> [Åì¾Ú£Ç]¡§¾å¾ìÇÑ»ß
――――――――――――――――――― 2·î26Æü (ÌÚ) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦1·î·úµ¡½Ð²Ù (13:00)
¡¡¡¦12·î·Êµ¤Æ°¸þ»Ø¿ô[²þÄêÃÍ] (14:00)
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦¥æー¥í·÷1·î¥Þ¥Íー¥µ¥×¥é¥¤M3 (18:00)
¡¡¡¦¥æー¥í·÷2·î¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶[³ÎÊóÃÍ] (19:00)
¡¡¡¦¥æー¥í·÷2·î·Ê¶·´¶»Ø¿ô (19:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô (22:30)
¡¡¡¦´Ú¹ñÃæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½
¡¡¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á»ö·ï¤Ë´Ø¤·¥Ò¥é¥êー¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µ¹ñÌ³Ä¹´±¤¬Ï¢Ë®µÄ²ñ´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ç¾Ú¸À
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ7Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¡Ú³¤³°·è»»¡Û
[ÊÆ]¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È ¡¢¥¯ー¥Ñ¥ó /[±Ñ]¥íー¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹/[²¤]¥¹¥Æ¥é¥ó¥Æ¥£¥¹ /[Ãæ]É´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡¡¡»¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥í¥±ー¥·¥ç¥ó <2480> [Åì¾Ú£Ó]¡§Ì¾¾Ú£Í¾å¾ì (½ÅÊ£¾å¾ì)
¡¡¡»ÆüËÜ¿§ºà¹©¶È¸¦µæ½ê <4920> [Åì¾Ú£Ó]¡§Ì¾¾Ú£Í¾å¾ì (½ÅÊ£¾å¾ì)
¡¡¡»°²¿¹¹©¶È <3526> [Åì¾Ú£Ó]¡§¾å¾ìÇÑ»ß
¡¡¡»¥é¥¤¥È¥ª¥ó <7445> [Åì¾Ú£Ó]¡§¾å¾ìÇÑ»ß
¡¡¡»¥¢¥¤¥Í¥Ã¥È <9600> [Åì¾Ú£Ð]¡§¾å¾ìÇÑ»ß
――――――――――――――――――― 2·î27Æü (¶â) ――
¢¡¹ñÆâ·ÐºÑ
¡¡¡¦2·îÅìµþÅÔ¶èÉô¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô (8:30)
¡¡¡ú1·î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º (8:50)
¡¡¡¦½µ´ÖÂÐ³°µÚ¤ÓÂÐÆâ¾Ú·ôÇäÇã·ÀÌóÅù¤Î¾õ¶· (8:50)
¡¡¡¦1·î¾¦¶ÈÆ°ÂÖÅý·× (8:50)
¡¡¡¦1·î½»ÂðÃå¹©·ï¿ô (14:00)
¡¡¡¦³°¹ñ°ÙÂØÊ¿¹ÕÁàºî¤Î¼Â»Ü¾õ¶· (19:00)
¡¡¡¦2Ç¯¹ñºÄÆþ»¥
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦ÂæÏÑ»Ô¾ìµÙ¾ì
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä2·î¼º¶ÈÎ¨ (17:55)
¡¡¡¦¥¤¥ó¥É10-12·î´üGDP (19:30)
¡¡¡¦¥É¥¤¥Ä2·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô (22:00)
¡¡¡úÊÆ¹ñ1·îÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô (22:30)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ2·î¥·¥«¥´¹ØÇãÉô¶¨²ñ·Êµ¤»Ø¿ô (23:45)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ11·î·úÀß»Ù½Ð (28Æü0:00)
¡¡¡¦ÊÆ¹ñ12·î·úÀß»Ù½Ð (28Æü0:00)
¡¡¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á»ö·ï¤Ë´Ø¤·¥Ó¥ë¡¦¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤¬Ï¢Ë®µÄ²ñ´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ç¾Ú¸À
¢¡¿·µ¬¾å¾ì¡¢»Ô¾ìÊÑ¹¹ ¤Ê¤É
¡¡¡ú¥®ー¥¯¥êー <505A> ¡§Åì¾Ú£Ó¾å¾ì
¡¡¡û¥Þー¥±¥Ã¥È¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º <3135> ¡§Åì¾Ú£Ð¢ªÅì¾Ú£Ó
¡¡¡û¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º <6324> ¡§Åì¾Ú£Ó¢ªÅì¾Ú£Ð
――――――――――――――――――― 2·î28Æü (ÅÚ) ――
¢¡¹ñºÝ·ÐºÑ£å£ô£ã
¡¡¡¦ÊÆ¥Ðー¥¯¥·¥ãー¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¤¬¥¢¥Ù¥ëCEO¤Î¡Ö³ô¼ç¤Î¼ê»æ¡×¤ò¸ø³«
――――――――――――――――――― 3·î 1Æü (Æü) ――
ÆÃ¤Ë¤Ê¤·
¡¡¢¨¡Ö¡ú¡×¤ÏÆÃ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥«¥Ã¥³ ()Æâ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¡£
