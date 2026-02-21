Microsoft¤Î¥²¡¼¥àÉôÌç¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¥Õ¥£¥ë¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤¬Âà¿¦
¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2026Ç¯2·î20Æü¡¢Microsoft¤Î¥²¡¼¥àÉôÌç¤Ç¤¢¤ëMicrosoft Gaming¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹¤é¤¯Xbox¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥Õ¥£¥ë¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼»á¤¬Microsoft¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Asha Sharma named EVP and CEO, Microsoft Gaming - The Official Microsoft Blog
https://blogs.microsoft.com/blog/2026/02/20/asha-sharma-named-evp-and-ceo-microsoft-gaming/
Xbox chief Phil Spencer is leaving Microsoft | The Verge
https://www.theverge.com/news/882241/microsoft-phil-spencer-xbox-leaving-retirement
Microsoft¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëXbox¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤ÎXbox¤Î·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ï5²¯¿ÍÄ¶¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥²¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬Xbox¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆXbox¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼»á¤¬¡¢Microsoft¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÆ±¼Ò¤Î¥µ¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ê¥Ç¥éCEO¤¬¸ø¼°¥Ö¥í¥°¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ê¥Ç¥éCEO¤ÏÂà¿¦¤¹¤ë¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ë¥Õ¥£¥ë¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤¬Âà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²æ¡¹¤Ï¸å·Ñ¼Ô·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ë¤ÎÊÂ³°¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Microsoft¤Ç¤Î38Ç¯´Ö¡¢¤½¤Î¤¦¤Á12Ç¯´Ö¤Ï¥²¡¼¥àÉôÌç¤òÎ¨¤¤¡¢¥Õ¥£¥ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤È¤ä¤êÊý¤òÊÑ³×¤¹¤ë¾å¤Ç¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£PC¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ø¤Î¥ê¡¼¥Á³ÈÂç¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò¤Û¤Ü3ÇÜ¤Ë³ÈÂç¡¢Activision Blizzard¡¢ZeniMax¡¢¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÇã¼ý¤òÄÌ¤¸¤¿ÀïÎ¬ºöÄê¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÄ¹Ç¯¡¢¥Õ¥£¥ë¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¸¥¿È¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È½õ¸À¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï°ú¤Â³¤¥¢¥·¥ã¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼»á¤ÏX(µìTwitter)¾å¤ÇMicrosoft¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇXbox¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¡¤Î¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Þ¤ì¤Ç¤¨¤¹¤¬¡¢Microsoft¤Ç¤Î38Ç¯´Ö¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¥¥ã¥ê¥¢¤¬½ª¤ï¤ê¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼¡¤Î¾Ï¤¬¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏMicrosoft¤«¤éÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢¿ÍÀ¸¤Î¼¡¤Î¾Ï¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿Êý¤ÎÂ¿¤¯¤È¶¦Í¤Ç¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Î¹Ï©¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀáÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
It¡Çs rare in life to know when a chapter is closing, but after 38 years at Microsoft, that moment has arrived for me. I¡Çve made the decision to retire and begin the next chapter of my life. It¡Çs a milestone that¡Çs given me a chance to reflect on the incredible journey I¡Çve been¡Ä— Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026
¡Ö¥¢¥·¥ã¡¦¥·¥ã¥ë¥Þ¤¬(»ä¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆMicrosoft Gaming¤Î)CEO¤ÎÌò¿¦¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¡¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ºÍÇ½¡¦¾ðÇ®¡¦¸¥¿È¤ËËþ¤Á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤¬¹¥´ñ¿´¤È²æ¡¹¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿´ðÈ×¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ËÜÊª¤ÎÍßµá¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ°·¹»ÑÀª¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Xbox¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡×
I¡Çm excited for @asha_shar as she steps into the CEO role. She¡Çs joining an incredible group of people; teams full of talent, heart, and a deep commitment to the players they serve. Watching her lean in with curiosity and a real desire to strengthen the foundation we've built¡Ä— Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026
¡Ö1988Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Microsoft¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Ì¤Íè¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÁÛÁü¤À¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤³¤Î¶È³¦¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾ðÇ®Åª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢Æ±Î½¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÊý¡¹¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤±¤¿¤³¤È¤ò¹¬±¿¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï»ä¤ËÄ©Àï¤òÅê¤²¤«¤±¡¢¶µ¤¨¡¢¤³¤Î»Å»ö¤ò´î¤Ó¤È¶Ã¤¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Thinking back to my start as an intern in 1988, I never could have imagined the path ahead. I¡Çve been lucky to work with so many passionate creators, partners, colleagues, and players across the industry; people who challenged me, taught me, and made this work full of joy and¡Ä— Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026
¡Ö¤³¤Î¾Ï¤Î°ìÉô¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï»ä¤¬¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
Thank you to everyone who¡Çs been part of this chapter. This community has meant more to me than I can say.— Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026
¡Ö¤³¤³¤«¤é»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¶È³¦¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¡¢¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¶¦¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
From here, I¡Çll keep doing what¡Çs always mattered so much to me: cheering on the teams pushing this industry forward and playing alongside this incredible community. I'll see you online. pic.twitter.com/W8EjIi01ML— Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼»á¤ÎÂà¿¦¤ËÈ¼¤¤¡¢Xbox¤Î¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥µ¥é¡¦¥Ü¥ó¥É»á¤âÆ±¼Ò¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ê¥Ç¥éCEO¤Ï¡Öº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¥¢¥·¥ã¡¦¥·¥ã¥ë¥Þ¤¬Microsoft Gaming¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·óCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢»ä¤ËÄ¾Â°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼»á¤Î¸åÇ¤¤¬¥·¥ã¥ë¥Þ»á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ë¥Þ»á¤ÏInstacart¤ÎºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¤ä¡¢Meta¤Î¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¡£¥Ê¥Ç¥éCEO¤Ï¥·¥ã¥ë¥Þ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¤ÈÀ®Ä¹¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ´À°¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤Î»ö¶È±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¥²¡¼¥ß¥ó¥°»ö¶È¤ò¼¡¤ÎÀ®Ä¹´ü¤Ø¤ÈÆ³¤¯¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ö¡¼¥Æ¥£»á¤¬¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ô¥¡¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·ó¥Á¡¼¥Õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥·¥ã¥ë¥Þ»á¤ÎÄ¾Â°¤ÎÉô²¼¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¡¼¥Æ¥£»á¤Î²¼¡¢Microsoft Gaming¤ÏXbox¡¢Bethesda¡¢Activision Blizzard¡¢King¤È¤¤¤Ã¤¿40¶á¤¯¤Î¥²¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£