À¤³¦¥é¥ê¡¼¡¢ÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬ÀãÊÉ·ãÆÍ¤â¡ÈÌµ½ý¤ÇÀ¸´Ô¡É 2°ÌÉ½¾´Âæ¤ÎÎ¢¤Ç¤¢¤ï¤ä¡ÄËâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç´íµ¡°ìÈ±¤Î½Ö´Ö
¡ÚWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè2Àï ¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀãÊÉ·ãÆÍ¤Ç´íµ¡°ìÈ±¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡2·î15Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡×¡£²á¹ó¤ÊÀã¤Î¡È¹óÆ»¡É¤¬²ç¤ò¤à¤¯Ãæ¡¢¥È¥è¥¿¤Î¾¡ÅÄµ®¸µ¤¬Áí¹ç2°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬Â¸µ¤ò¤¹¤¯¤ï¤ì¤¿Ëâ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢¾¡ÅÄ¤â´íµ¡°ìÈ±¤Î¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Áí¹ç¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¥Ç¥¤2¤ÎSS¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë3¤òÁö¹ÔÃæ¡¢¾¡ÅÄ¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥ê¥¢¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¡¼¥¹º¸ÏÆ¤ÎÀãÊÉ¤Ø¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¾¡ÅÄ¤Ï´ñÀ×Åª¤Ë¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¥³¡¼¥¹¤ØÉüµ¢¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¨¥ë¥Õ¥£¥ó¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹¤«¤é¶Ï¤«5ÉÃÃÙ¤ì¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤Ê¥¿¥¤¥à¤Ç¤³¤Î¶è´Ö¤òÁö¤êÈ´¤±¤ëÎ¥¤ì¶È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤À¡£
¸µ²¦¼Ô¤ÏÀãÊÉ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ßÂçÉý¥í¥¹
¡¡SS3¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î2024Ç¯²¦¼Ô¡¢¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤ÏÆ±ÍÍ¤Ë¡ÈËâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¤ÇÀãÊÉ¤Ø¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬Àã¤Ë´°Á´¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÉý¤Ê¥¿¥¤¥à¥í¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¡ÅÄ¤ÈÆ±¤¸¥È¥è¥¿Àª¤Î¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥½¥ë¥Ù¥ë¥°¤âÀãÊÉ¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬¸¶°ø¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Ìó30ÉÃ¤â¤Î¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤·¾¡ÅÄ¤¬30ÉÃ°Ê¾å¤Î¥í¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÇØ¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áí¹ç3°Ì¤Î¥µ¥ß¡¦¥Ñ¥ä¥ê¡Ê¾¡ÅÄ¤«¤é31ÉÃ7ÃÙ¤ì¡Ë¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÁí¹ç2°ÌÉ½¾´Âæ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾¡ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½ç°Ì¤òº¸±¦¤·¤¿´Ö°ìÈ±¤Î½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢2026¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë