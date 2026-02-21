2ÅÙÌÜ¤ÎºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¡×´ñÀ×¤ÎÊÖ¤êºé¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥ê¡¼¥·¥ó¥°¡×¤È¤Ï
¡¡1973Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤ÎÊª¼ÁÅª¡¦Ê¸²½Åª¤ÊË¤«¤µ¤¬ÄºÅÀ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤ÎÅìµþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÅìµþ¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿¼çÍ×¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¿¤¯¤¬½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ò¥³¥à ¥Ç ¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡Ó¤ä¡Ò¥è¥¦¥¸¥ä¥Þ¥â¥È¡Ó¤é¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·à¾ì¤ä¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¢¥«¥Õ¥§¤âÈ÷¤¨¡¢¤È¤Æ¤â»Â¿·¤Ê¥Æ¥Ê¥ó¥È¹½À®¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤äÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀëÅÁÀïÎ¬¤â¥Ó¥ë¤Î¸ÄÀ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Ï¥Þ¤ê¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤ÎÀè¿ÊÀ¤òÆüËÜ¤ÎÅö»þ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¡¢¶¯Îõ¤Ë°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ½ÂÃ«¤Î¤Ï¤º¤ì¤Î¿Íµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤À¤ÎºäÆ»¤Ï¡Ö¸ø±àÄÌ¤ê¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¾¦¶È¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¡¢¤È¤â¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ú¤Ã¤Ñ¤ê¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÅÁÀâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤½¤Î½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Ï¤¤¤Þ2ÅÙÌÜ¤ÎºÇÀ¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤Î¶¸Áû¤Î»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢2000Ç¯Âå¤«¤é2010Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤ä¤äÂ©ÀÚ¤ìµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¤ÏJR¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ë¥ß¥Í¤È¤¤¤¦±Ø¥Ó¥ë¤Ë¶¯Îõ¤ÊÀÚ¤êÊø¤·¤ò¼õ¤±¡¢Â¾Êý¤Ç¤Ï¡ÒH¡õM¡Ó¤ä¡ÒZARA¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤Î°Â²Á¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥·¥§¥¢¤òºï¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÂÃ«¤È¤¤¤¦³¹¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¤Î³¹¤ÎºÂ¤Ï¸¶½É¤ä¿·½É¤ËÃ¥¤ï¤ì¤«¤±¡¢Ï»ËÜÌÚ¤äËãÉÛÂæ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¿·¤·¤¤¡×¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ÎÂæÆ¬¤òµö¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤¿´íµ¡¤Î»þ´ü¤òÀ¸¤»Ä¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Î½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤¬¡¢Ê¿Æü¡¢½µËö¤òÌä¤ï¤º°ÛÍÍ¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åìµþºß½»¼Ô¤Ë¤â¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ñ¥ë¥³¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëJ.¥Õ¥í¥ó¥È ¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¤¬2025Ç¯4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Î2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯´Ö¼è°·¹â¤Ï¡¢439²¯±ß¡£Á°Ç¯Èæ22.5¡óÁý¤ÈÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÂçÄñ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÇä¾å¤ò°ìÅï¤Î·úÊª¤À¤±¤Ç²Ô¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Û¤Ï¼Â¤Ï¡¢DC¥Ö¥é¥ó¥É¥Ö¡¼¥à¤ËÊ¨¤¤¤¿1980Ç¯Âå¤ä¡¢¡Ö½ÂÃ«·Ï¡×¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÈ¯¿®ÃÏ¤À¤Ã¤¿1990Ç¯Âå¤ò¤¹¤Ç¤ËÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¡¢²áµîºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Î¿¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏÇä¾å¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¡Ò¥¨¥ë¥á¥¹¡Ó¤«¤é¡Ò¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¡Ó¤Þ¤Ç¡×¤È°ìÉô¤Ë¤ÏÉ¾¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Ë¤Ï¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢¹á¿å¤«¤é¥é¡¼¥á¥ó¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò¾å¤¬¤ë¤È¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦À¤³¦¤¬¸½¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬ÉÕ¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤Ç¸ò¤¸¤ê¹ç¤¦¡£¤Þ¤ë¤Ç½ÂÃ«¤Î³¹¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¹½À®¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯À¤³¦Ãæ¤Î¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡¢¤«¤Ê¤ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ó¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ò¥¨¥ë¥á¥¹¡Ó¤ä¡Ò¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢½ÐÅ¹¤¹¤ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ¯¤è¤ê¤âÁª¤ê¹¥¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â½ÐÅ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¾ì½ê°Ê³°¤Ë¤ÏÌÇÂ¿¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦½¬À¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¸Î¤ËÂçÅÔ»Ô¤ÎÉ´²ßÅ¹¤äÉ½»²Æ»¡¢¶äºÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¸Â¤é¤ì¤¿¹âµé¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Î¤ß¸ÂÄêÅª¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ò¥°¥Ã¥Á¡Ó¤ä¡Ò¥í¥¨¥Ù¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢¡Ò¥Ý¥±¥â¥ó¡Ó¤ä¡Ò¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÈÆ±¤¸¥Ó¥ë¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤òË¬¤Í¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¿¶¤êÉý¤Î¹¤µ¤Ë¶½Ê³¤·¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Î¾ï¼±¤òÃÎ¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÀèÆü½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤ò»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏ·ÊÞÉ´²ßÅ¹¡Ò¥Ï¥í¥Ã¥º¡Ó¤Î¼ÒÄ¹¸æ°ì¹Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÌ¤Íè¤ÎÉ´²ßÅ¹¤À¡ª¡×¤È½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤ò·ã¾Þ¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¤â²ñ¤¦¿Í²ñ¤¦¿Í¤Ë¡Ö½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤Ë¹Ô¤±¡ª¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤Ë´î¤Ö³°¹ñ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ò¥Ï¥í¥Ã¥º¡Ó¤Î¼ÒÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼è°·¹âÈæÎ¨¤Ï41.2¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢Á°´üÈæ57.4¡óÁý¤ÈÂç¤¤¯¿Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê25Ç¯2·î´ü¼ÂÀÓ¡Ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¹ÊÞ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍ¶Ã×¤·¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤ÎÇä¾å¤ä½¸µÒ¤äÌ¥ÎÏ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÄÂÎÁ¤ò¹â¤á¡¢»ÜÀß¤Î¼ý±×À¤ò¹â¤á¤ë¡Ö¥ê¡¼¥·¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ê¡¼¥·¥ó¥°¶ÈÌ³¤³¤½¤¬¾¦¶È»ÜÀß¤Î¶¥ÁèÎÏ¤äº¹ÊÌ²½¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ÈÀÓ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÍèÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤ò¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤¬°ì²Õ½ê¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥·¥ó¥°¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦Ã´Åö¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤äµ»½Ñ¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î»òÊª¤Ç¤·¤¿¡£½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤¬´ñÀ×¤ÎÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥ê¡¼¥·¥ó¥°¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥¹¥¿¥Ð¤¬Æþ¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ó¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö´ðÁØ¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤½¤Î¾ì½ê¤ÎÆÃÀ¤ä¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥Ë¡¼¥º¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤äÎò»Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò³Î¼Â¤ËÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Ê¤¤¤È¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë»ÜÀß¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö´ðÁØ¤ò¸«¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤·¤Ë¥ê¡¼¥·¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤³¤Î³¹¤Î¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬¡¢ºÇ½é¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ê¡¼¥·¥ó¥°¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦¶È»ÜÀß¤ÏÀ¤¤Ë°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ò¥¹¥¿¥Ð¡Ó¤¬Æþ¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡¢¡Ò¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥¢¥í¡¼¥º¡Ó¤¬Æþ¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¥ê¡¼¥·¥ó¥°·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¡¢°Â°×¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê²ò·èºö¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎÏ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ó¥ë¤Ë¿Í¤¬Íè¤¿¤¯¤Ê¤ëº¬ËÜ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡ÖÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤±¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÇÆ°¤¯¤È¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤¬Ì²¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ê¡¼¥·¥ó¥°¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÅµ·¿Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥·¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤Î»ëÅÀ¤¬Æâ¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£Ã´Åö¼Ô¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤¬º¤¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡Ö»ä¤¬º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¥Ù¡¼¥¹¤Ç¥ê¡¼¥·¥ó¥°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤äÅÔ¹ç¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤äÃÏ°è¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤½¤ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¡Ç½¤·¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢Ï«ÎÏ¤Ð¤«¤ê¤«¤«¤Ã¤ÆÀ®²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¤Þ¤º¤è¤¯¸«¤ë¡×¤³¤È¤¬¥ê¡¼¥·¥ó¥°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¸«¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢»ëÀþ¤ò³°¤Ë¸þ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤ß¤¿¤¤¤Ê»ÜÀß¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤Ï½ÂÃ«¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤ÈµÒÁØ¡¢Îò»Ë¤äµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤¿¤Þ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸ÄÊÌ¤ÇÆÃ¼ì¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ö·Á¡×¤À¤±¤ò¿¿»÷¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤³¤ò¿¿»÷¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤òÀßÄê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¤è¤¯»÷¤¿¾ò·ï¤Î»ÜÀß¤òÎäÀÅ¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ç¥ê¡¼¥·¥ó¥°¶ÈÌ³¤òÀÁ¤±Éé¤¦²ñ¼Ò¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³°Éô°ÑÂ÷¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°Éô¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÍ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢³Ë¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤«¤é³°Éô¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢·ë¶É¤ÏÊý¸þÀ¤¬¥Ö¥ì¥Ö¥ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÌÂÁö¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë»ÜÀß¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¥Ö¥é¥ó¥É¹½À®¤âÎ©ÃÏ¾ò·ï¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¸æÅÂ¾ì¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³°Éô°ÑÂ÷¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÊý¸þÀ¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÃÊ³¬¤Ç³°¤ËÇ¤¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢Ã¯¤¬´î¤Ö»ÜÀß¤Ê¤Î¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¥±¡¼¥¹¤â¡Ö´ðÁØ¡×¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉ½ÁØ¡×¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¼ºÇÔ¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë¡Ö´ðÁØ¡×¤òÀµ¤·¤¯¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö´ðÁØ¡×¤ò¸«¤º¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥ê¡¼¥·¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°Ê¾å¡¢Ê¿¾¾Í¸ã»á¤Î¶á´©¡Ø½ÂÃ«¥Ñ¥ë¥³¤ÎÉü³è¡¡¤Ê¤¼´íµ¡¤«¤éºÆÀ¸¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ë¥³Éü³è¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤¬¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤ÎÌ¤Íè¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÎÈë·í¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÍ¶Ã×¡Ê¥ê¡¼¥·¥ó¥°¡Ë¤Î¶ìÏ«¤Þ¤Ç¡¢ÉñÂæÎ¢¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
