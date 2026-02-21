Â¼¾å½¡Î´¤¬±Ñ¸ì²ñ¸«¡ÖOh my god¡×¡ÖStay humble¡×¡¡2°ÂÂÇÄ¾¸å¤ËÇú¾Ð¥³¥á¥ó¥ÈÏ¢È¯
»ö¸Î½ÂÂÚ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤ËÅþÃå¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥á¥µ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï»ö¸Î½ÂÂÚ¤ËÁø¶ø¤·¡¢»î¹ç³«»Ï¥®¥ê¥®¥ê¤ËÅþÃå¡£¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÉ½¸½¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡NPB»Ë¾åºÇÇ¯¾¯3´§²¦¤Î¼ÂÎÏ¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÁáÂ®È¯´ø¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÆó¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ÇÂÇµåÂ®ÅÙ108.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó174.3¥¥í¡Ë¤ÎÄËÎõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÃæ·ø¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÅ¾¤¬¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¼ÂÀï½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë4²ó1»àËþÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÃæ·ø¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤ò±Û¤¨¤ëÆóÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼ÂÀï½éÄ¹ÂÇ¡¢½éÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£Âè4ÂÇÀÊ¤Ï»°¿¶¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»Ï»þ´Ö¤Ï¸½ÃÏ¸á¸å1»þ5Ê¬¡£¸áÁ°11»þ15Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¤¬¡Ö12»þ50Ê¬¤Ë¤Þ¤À¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£¥®¥ê¥®¥ê¤¹¤®¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²ø²æ¤Ê¤¯½ª¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤È¤«¤Ï¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ó¥È¥Ê¥Ã¥ÁÆâÌî¼ê¤¬¹ë²÷¤ÊËÜÎÝÂÇ¤È¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÈäÏª¡£¡Ö²¶¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶á¤¤¤¦¤Á¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖStay humble¡Ê¸¬µõ¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÅú¤¨¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤È¤ÏÁ°Æü¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂ¼¾å¤¬»î¹çÄ¾Á°¤Ëµå¾ìÆþ¤ê¡Ö¡Ê°§»¢¤Ï¡Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£LINE¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¬²¼¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Ï±¦Â¤ò¾å¤²¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ëÂÇ¤ÁÊý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ¸å¤Ï¥Î¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×ÂÇË¡¤Ë¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÁáÂ®²÷²»¤òÏ¢È¯¡£3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£À¤³¦°ì¤Ø½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë