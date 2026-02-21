¡Ú¥ß¥é¥Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Û¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤Ï¥á¥À¥ë¤è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î±éµ»¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È
¥Õ¥ê¡¼¤Î±éµ»¸å¤Ë´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡¡photo by Sunao Noto / JMPA
¡ÖHi Guys¡ª¡×
¡¡¿¼Ìë¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¿Í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¢¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò¶»¤Ë¾åµ¡·ù¤ÇÄÌÏ©¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¾¯¤·Á°¤Þ¤ÇÉ½¾´Âæ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤¿¤ï¤à¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢µ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¯ÁÇÄÌ¤ê¤·¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¤ÏÊÌ¥Ö¡¼¥¹¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í§¤À¤Á¤Î²È¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¤Ê³¨ÌÌ¤À¡£¤µ¤Ã¤½¤¯µ¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤òÍá¤Ó¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤â¾éÃÌ¤Þ¤¸¤ê¤Ç¿Í¤ò¿©¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ì´Ó¤·¤Æ°¦ÕÈÁ´³«¤Ê¤Î¤ÇÌµÅ¨¤Ê¤Î¤À¤¬......¡£
¡¡¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼èºà¤ÇÍÛµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤âÆ±¤¸¤À¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥á¥À¥ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ê¥å¥¦¤Ï¤½¤¦Àë¸À¤·¤ÆÄ©¤ó¤À¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢150.20ÅÀ¤ÈºÇ¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë£³°Ì¤«¤éÄË²÷¤ÊµÕÅ¾Í¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦´¶¤¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÃÄê£±°Ì¤¬ºÂ¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥Á¥§¥¢¤Ç¤âºäËÜ¤äÃæ°æ°¡Èþ¤Î±éµ»¤ËÇï¼ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤³¤í¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¡ÚÈà½÷¤Î¼½ñ¤Ë¡Ö½Å°µ¡×¡Ö¶ÛÄ¥¡×¤Ï¤Ê¤¤¡Û
¡¡£²·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥ß¥é¥Î¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¡¢£¶Ê¬´ÖÎý½¬¤Î¥ê¥å¥¦¤Ï¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¤Þ¤Þ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾ìÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÇÌ¾Á°¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤ÎÀ¼±ç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤ï¡¼¤¤¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¸«¤Æ¸«¤Æ¡ª¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤òÄ·¤ó¤À¡£
¡¡º£¤Î¥ê¥å¥¦¤Î¼½ñ¤Ë¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¡×¤ä¡Ö½Å°µ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÁÆ¬¡¢Èà½÷¤Ï£³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢£³²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤È¤¹¤Ù¤ÆÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë·è¤á¤ë¡£Â«¤Í¤¿È±¤òÍÉ¤é¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó´¿À¼¤¬ÇËÎö¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥Ô¥ó¤â¥ì¥Ù¥ë£´¡£¼ê¤ÇÈ±¤ò¤Ï¤Í¾å¤²¡¢¤½¤Î»ÅÁð¤¬µ¯ÇúÁõÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¼±ç¤ÏÈáÌÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡Ü¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ü£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ç¹âÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡££³²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¡Ü£²²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡¢¥À¥Ö¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ÈÃåÉ¹¡£¸«¤»¾ì¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢²»¤ò½¦¤¤¤Ê¤¬¤éÈ´·²¤Î¥À¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£ºÇ¸å¤Î¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ó¤â¥ì¥Ù¥ë£´¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ë×ò¹û¤Î¾Ð¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤Ï"¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢³Ú¤·¤¤¤è¡ª"¤È¤¤¤¦¿á¤½Ð¤·¤¬»÷¹ç¤¦¡£²ñ¾ì¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÃÄÂÎ¤ò¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬¶½Ê³¤·¤ÆÀä¶«¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡Éé¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÂçÀª¤ò¶ì¤·¤á¤¿¸ÞÎØ¤ÎËâÊª¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¸À¤Î¼öÊ¸¤ÇÅÝ¤»¤ë¤Û¤ÉºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¡£¡ÚÅ·ºÍ¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Û
¡¡ºòÇ¯12·î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¤¢¤È¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥ê¥å¥¦¤Ï·¼¼¨Åª¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤À¤±¤Ë²¿¤«¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò»ä¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¥ê¥¹¥¡¼¤Ê¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¤â¤·¥·¥ç¡¼¥È¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê±éµ»¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¤Î¹¥´ñ¿´¤òËþÂ¤µ¤»¤¿¤¤¤·¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¾ì¤Î¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬"´°àú¤Ê¥·¥ç¡¼"¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¡¢¥ê¥å¥¦¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÄ·¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¡Éé¤òÅ·Çé¤Ë¤«¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´°àú¤Ê¥·¥ç¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·ë²Ì¤À¡£
¡¡¹¥´ñ¿´¤òËþ¤¿¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°Û¿§¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ¬³Ê³°¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥ê¥å¥¦¤Ï¡ÖÅ·ºÍ¾¯½÷¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢13ºÐ¤Ë¤·¤ÆÁ´ÊÆ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ä£´²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¡¢ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ËËÌµþ¸ÞÎØ¤òÀï¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï16ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç£³°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È°ìÅÙÌÜ¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¶¥µ»¼Ô¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤À¤±¤òÄÉµá¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥È¤È¤Î·èÊÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£Éüµ¢¤·¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¤¤¤¤Ê¤êÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢Å·ºÍ¤Ï¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÀÅÀ¸»¤Ë¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë½ç°Ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥µ»¼Ô¤è¤ê¤âÉ½¸½¼Ô¤Ë¶á¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¡¡¥ê¥å¥¦¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤¬³ÎÄê¤·¤¿Ãæ°æ¤òÏ«¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Ã£´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬´ÊÃ±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥å¥¦¤¬ÎÞ¤¹¤ëÃæ°æ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈÊú¤¤·¤á¤ë±ÇÁü¤¬¤·¤Ð¤é¤¯±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤Ï¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¤Î¥ê¥å¥¦¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤òÍÉ¤é¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀ¸¤¤â¤Î¤Ç¸×¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¡¢Ë¡ÎØ¤ä¸÷ÎØ¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Î°¦¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¸î¡Ê¤Þ¤â¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êºø³Ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£