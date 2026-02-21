¡ÚÃæ³Ø¼õ¸³¡Û·Ð¸³¼Ô¤Î7³äÄ¶¡Ö¼õ¸³¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡¡°ìÊý¤Ç¡ÖÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¿Í¤â
¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Òone¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤É¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³·Ð¸³¼Ô¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë°ìÊý¡¢Åö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬È¾¿ô¤È¤Ê¤ê¡¢¼çÂÎÅª¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡ÛÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
Ä´ºº¤Ï¡¢¼«¿È¤Þ¤¿¤Ï»Ò¤É¤â¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÁ´¹ñ¤Î18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷540¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢¡Ö¼«¿È¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢7³ä°Ê¾å¤¬¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¡Ê¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦21.4%¡¢¤Þ¤¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦49.5%¡Ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼«¿È¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤¿Êý¤ËÅö»þ¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂçÊÑ¤À¤¬°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê37.6%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê30.2%¡Ë¤ä¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê27.3%¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ê39.9%¡Ë¡¢¡Ö³ØÎÏ¤äÊÙ¶¯½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡×¡Ê37.8%¡Ë¡¢¡ÖÅØÎÏ¤Î»ÅÊý¡¦Ç´¤ê¶¯¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¡×¡Ê37.0%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊÙ¶¯ÎÌ¡¦ÊÙ¶¯»þ´Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê38.7%¡Ë¡¢¡ÖÀ®ÀÓ¤ä½ç°Ì¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÍ§¤À¤Á¤ÈÍ·¤Ö»þ´Ö¤¬¸º¤Ã¤¿¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â36.1%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¿çÌ²»þ´Ö¡¦µÙÂ©¤¬½½Ê¬¤Ë¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê27.6%¡Ë¤ä¡Ö¡Ø¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡Ù¤Î¶¯¤µ¡×¡Ê24.1%¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³·Ð¸³¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä
¼¡¤Ë¡¢¼«¿È¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³·Ð¸³¼Ô¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤âÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤¿ÍýÍ³¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¡¦²ÄÇ½À¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê41.2%¡Ë¡¢¡Ö¶µ°é´Ä¶¡ÊÍ§¿Í¡¦¶µ»Õ¡¦¹»É÷¡Ë¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê39.4%¡Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê32.1%¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾Êý¡¢¼«¿È¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë²áÅÙ¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê32.4%¡Ë¤ä¡Ö»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬¶¯¤¯´õË¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê25.2%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¿È¤¬»Ò¤É¤â¤Î»þ¤Ë¡È¤ä¤é¤µ¤ì¤¿¡É¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬´õË¾¤·¤Ê¤¤Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤¿Åö»þ¤Î¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¼«Ê¬¤Î´õË¾¡¦´¶¾ð¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â41.8%¡Ë¤Ë²óÅú¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡È»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«¿È¤Î³ØÎò¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ä¸å²ù¤«¤é¡¢¡È¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¡É»×¤¤¤ò»Ò¤É¤â¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¼«¿È¤È»Ò¤É¤â¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³½àÈ÷³«»Ï»þ´ü¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«¿È¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¾®³Ø6Ç¯À¸¡×¡Ê52.4%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤Ï¡Ö¾®³Ø6Ç¯À¸¡×¡Ê33.9%¡Ë¤¬¸º¾¯¤·¡¢¡Ö¾®³Ø4Ç¯À¸¡×¡Ê23.0%¡Ë¤ä¡Ö¾®³Ø5Ç¯À¸¡×¡Ê20.6%¡Ë¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³½àÈ÷¤¬Áá´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤Ø¤Î´ØÍ¿¤Î»ÅÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯´ÉÍý¤ä½Î¤ÎÁ÷¤ê·Þ¤¨¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡Ê47.9%¡Ë¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¡Ê37.6%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢³Ø½¬¤Ï»Ò¤É¤â¼çÂÎ¤Ç¿Ê¤á¡¢À¸³èÌÌ¤äÀº¿ÀÌÌ¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÈ¼Áö·¿¡×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£