2月19日、タレントの鈴木奈々が自身のInstagramを更新。《我ながら谷間が凄いです！今のバストが一番自信あります！》と、彼女ならではの文章とともに投稿した鈴木の写真に、衝撃が集まっている。

「投稿された写真では、自身が公式アンバサダーを務めるブランド『LUNA』の下着を着用しており、谷間を強調したような強烈な画像も公開しました。鈴木さんが書いていたように、この下着の効果もあって、スタイルに自信が持てるようになったのでしょう。

過激にも捉えられがちな下着写真ですが、この投稿には『可愛すぎる』『とても綺麗』などの絶賛コメントが送られています。こうした反応を見るに、女性ファンも相当数いるようで、鈴木さんのスタイルと、着用している下着に興味を持った人も多い印象です」（スポーツ紙記者）

鈴木は、2019年、アンバサダーに就任して以来、たびたび広告などで下着姿を披露してきた。当初は「Aカップで胸がないから」と、弱気にコメントしていたのだが……。

「昨年4月10日にもナイトブラの撮影の様子をInstagramで公開していた鈴木さん。このときは過去最高体重で撮影に臨んだと明かしつつも、《私は今回ありのままの自分で撮影しました！》と明るく報告していました。ちなみに、この際も《過去一で谷間が凄かった！》など、今回と同趣旨のコメントを載せています。

撮影のたびに “過去一” が更新されていくわけですから、それだけ製品が優れていると言いたいのでしょう、なかなかのPR力ですよね」（芸能記者）

かつて “おばかキャラ” でバラエティ番組に多数出演していた鈴木だが、タレント力で自信をつけたのか、最近はその出演スタイルに変化が見られるようだ。

「底抜けの明るさや、芸人顔負けの体当たり精神が買われ、2012年には、約350本のテレビ出演を果たし、ブレイクタレントランキング女性部門で第1位を獲得したこともあります。

2014年に結婚して以降は、徐々に出演が減っているような印象もありますが、だからと言って収入が減っているわけでもなさそうです。昨年放送された『全力！脱力タイムズ』（フジテレビ系）では、都内に3億円ほどの豪邸を購入したことを報告していますから。

現在は、地方への営業やトークショーなどへの出演が多いようですね。今回投稿した下着ブランド以外にも複数のCMに出演しており、テレビ番組に出ずっぱりでなくても十分に稼げているのでしょう」（同）

バラエティで見せる “おばかキャラ” とは異なり、タレント戦略は相当な “知性派” のようだ。