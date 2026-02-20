「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」

「ワクワクが、続々！」と進化し続ける2026、日本最大の「ミッフィー」づくしのイベント「ミッフィーセレブレーション」開催期間中の6月が、さらに祝祭感にあふれ、これまでにない幸せに包まれる特別なひと月へと変わります☆

ハウステンボス「ミッフィーバースデーマンス」

画像提供：ハウステンボス

開催期間：2026年5月29日(金)〜6月28日(日)

6月21日に「ミッフィー」がお誕生日を迎え、さらに世界唯一の「ミッフィー・ワンダースクエア」が開業1周年となるこの特別な6月に、みんなでお祝いする1カ月限定のスペシャルイベント「ミッフィーバースデーマンス」を開催。

「ミッフィー」のお誕生日をお祝いするために、「ミッフィー」のおともだちや全国のミッフィーのカフェ＆ショップ、そしてゲストがお祝いに来てくれることで、「ミッフィー」のお誕生日を盛大にお祝いする特別なひと月です。

期間中は、全国のミッフィーカフェ＆ショップとハウステンボスがコラボしたグルメやグッズ、普段は各店でしか出会えない人気グッズや人気グルメがまとめて楽しめる1ヶ月限定のスペシャルコラボレーションを開催。

さらに、ここでしか味わえないハウステンボス限定グルメやグッズもそろい、場内全体が「ミッフィー」のお誕生日の雰囲気に包まれます。

ほかにも、お誕生日に着たお気に入りの‟お花柄ドレス“でおめかしした「ミッフィー」が期間限定でハウステンボスに初登場。

そして「ミッフィー」「メラニー」「ボリス」「グランティ」が勢ぞろいするショーも初開催し、よりいっそう華やかで心ときめく、幸せなひとときが届けられます☆

全国からミッフィーのカフェ＆ショップがハウステンボスに大集合するスペシャルコラボレーション

「ミッフィー」のお誕生日をみんなでお祝いするために、全国のミッフィーカフェ＆ショップがハウステンボスに大集合し、特別な1ヶ月限定のイベントを開催。

人気カフェ「miffy café tokyo」をはじめ「Dick Bruna Table」「みっふぃーきっちん＆べーかりー」「みっふぃーおやつ堂」「Flower Miffy」といった、普段は各地へ足を運ばないと出会えないカフェやショップが大集合する、全国のお店の魅力を楽しめる特別なイベントです。

それぞれの店舗が手がける、かわいさや味わい、そしてフォトジェニックさを詰め込んだ限定コラボのグルメとグッズが登場し、ここでしか出会えない「ミッフィー」が勢ぞろい。

さらに、各カフェやショップの人気メニューも登場します。

参加店舗の詳細やラインナップは後日公開される予定です。

ハウステンボス限定グルメ

画像提供：ハウステンボス

6月21に迎える「ミッフィー」のお誕生日と「ミッフィー・ワンダースクエア」開業1周年を記念して、‟かわいい”をぎゅっと詰め込んだ期間限定のスペシャルグルメとグッズが登場。

この期間だけの特別メニューは、思わず写真に収めたくなるお祝い感あふれる華やかなデザインと、ひと口食べれば笑顔になれるおいしさが魅力です。

見た瞬間に心が弾み、食べた瞬間に幸せが広がる、そんなお祝いムード一色の限定グルメ。

さらに、見た目だけではなく“おいしさ”にもこだわった特別なグルメを味わいながら過ごす「ミッフィー」とのひとときが、ゲストの心をワクワクと笑顔で満たします。

ミッフィーのフラワーセレブレーションハンバーグ〈ミッフィーバースデーマンスバージョン〉

画像提供：ハウステンボス

販売店舗：エブリデイ・セレブレーションキッチン

華やかなルックスに心惹かれる「ミッフィーのフラワーセレブレーションハンバーグ」

スープの上に「ミッフィーバースデーマンス」限定ロゴがふわりと浮かび上がり、見た目だけでワクワクするバースデープレートに仕上げられています。

ミッフィーのバースデーケーキ

画像提供：ハウステンボス

販売店舗：エブリデイ・セレブレーションキッチン

「ミッフィー」のドレスをイメージした淡い色合いにお花柄のチョコレートを添えた、かわいらしい「ミッフィーのバースデーケーキ」

まるでミッフィーと一緒にお誕生日をお祝いしているような気持ちになれます。

ミッフィーのポップコーンバケット

画像提供：ハウステンボス

販売店舗：フードワゴン

発売日：2026年5月29日(金)〜通年販売予定

「アンクルパイロットのフライトアドベンチャー」をモチーフにした「ミッフィーのポップコーンバケット」

ヘリコプターに乗って空を飛ぶ「ミッフィー」のかわいいフィギュア付きです☆

ミッフィーのワクワクパンケーキ

画像提供：ハウステンボス

販売店舗：ホリデー・ピクニックカフェ

「ミッフィー」のお顔をかたどった焼き菓子付きの「ミッフィーのワクワクパンケーキ」

ブラウニーやベリーなどをトッピングした、写真映え抜群のメニューです。

ハウステンボス限定グッズ

画像提供：ハウステンボス

「ミッフィー」のお誕生日を記念し、日本ではハウステンボスでしか出会えない赤いスカーフと黄色い木靴を身に着けた「ミッフィー」の限定デザインコレクションが登場。

風船や紙吹雪をモチーフにしたデザインは、楽しく華やかなお祝いムードを演出するとともに「ミッフィー」のかわいらしさを存分に感じられる仕上がりです。

今回のコレクションには、ハウステンボスオリジナルミッフィーとおそろいで楽しめるワンピース＆スカーフのセットや、風船を持った手が上下に動く姿が愛らしいぬいぐるみなど、思わず誰かに自慢したくなるグッズが勢ぞろい。

かわいい世界観とヨーロッパの街並みが美しく調和するハウステンボスで、どこを切り取っても絵になる景観とともに、「ミッフィー」のお誕生日をみんなで盛大にお祝いする。

そんな「ミッフィー」の記念すべきシーズンを楽しむ最新グッズ情報に期待が高まります！

お気に入りのお花柄ドレスを着たミッフィーが期間限定でグリーティングギャラリーに初登場

画像提供：ハウステンボス

場所：「ミッフィー・ワンダースクエア」グリーティングギャラリー

「ミッフィー」のお誕生日を祝う特別なひと月に、“お花柄ドレス”を着たミッフィーが期間限定でグリーティングギャラリーに初登場。

この“お花柄ドレス”は「ミッフィー」が絵本の中でお誕生日に着るお気に入りの一着です。

まるで絵本の世界から飛び出してきたかのような「ミッフィー」との出会いは、夢のようなひととき。

「ミッフィー」とのふれあいやフォトモーメントで、ここでしか味わえない特別な体験が、心ゆくまで楽しめます。

ミッフィー・メラニー・ボリス・グランティとお祝いする、ミッフィーのバースデーショーを初開催

画像提供：ハウステンボス

「ミッフィー」「メラニー」「ボリス」「グランティ」が勢ぞろいするバースデーショーを初開催。

お誕生日ならではの特別な演出で「ミッフィー」のなかまたち、そしてゲストと一緒に「ミッフィー」のお誕生日をお祝いする幸福に満ちたひと時が届けられます。

初夏の陽気に包まれながら、みんなでお祝いするバースデーショーが、お祝いムードをいっそう華やかに彩るショーです。

直径約300mの大スケール花火が音楽とともに楽しめる圧巻の饗宴「パノラマ・スカイ花火」を開催

画像提供：ハウステンボス

開催日：2026年3月21日(土)〜22日(日)、3月28日(土)〜29日(日)

時間：20時45分〜 ※花火特別観覧席の販売はありません

‟史上最高の華やかな春”を盛り上げる春季限定イベントして、音楽と花火が融合する「パノラマ・スカイ花火」を春休み期間中の4日間限定で開催。

直径約300mに大きく咲く花火が、瞬く間に視界いっぱいに広がり、色彩豊かな演出が春の夜空を彩ります。

美しいヨーロッパの街並みを望みながら花火を楽しめるのは、国内でもハウステンボスだけ。

華やかな大輪の花火を眺めながら大切な人と過ごすひとときが、忘れられない特別な夜を創り出します。

‟特別な1カ月”が加わり、さらに「ワクワクが、続々！」のハウステンボスで、この時期だけの「ミッフィー」づくしのイベントとともに“史上最高に華やかな春”が体感できるスペシャル企画。

ハウステンボスにて2026年5月29日より開催される「ミッフィーバースデーマンス」の紹介でした☆

