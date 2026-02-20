辻希美「鏡大好き」な第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの近影公開「毛量薄めで可愛すぎる」「たまらない」の声
【モデルプレス＝2026/02/20】タレントの辻希美が2月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんが鏡を見つめる姿を公開した。
【写真】5児のママタレ「毛量薄めで可愛すぎる」第5子が鏡見つめる最新ショット
辻は「鏡大好き」と記し、ソファーの上に立つ夢空ちゃんの後ろ姿の写真を投稿。小さなハートが散りばめられたピンクのベビー服に身を包み、鏡に映る自身を興味津々に見つめる愛らしい姿が収められていた。また「カメラも気になる」とつづり、撮影しているカメラの方向を振り向く好奇心旺盛な様子も見せている。
この投稿に、ファンからは「毛量薄めで可愛すぎる」「たまらない」「天使みたいで癒される」「すくすく育ってる」「すでに素敵なレディ」などの声が上がっている。
辻は、夫でタレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
