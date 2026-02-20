フィギュア金のアリサ・リウが話題

MLBの公式X（旧ツイッター）が世界女王の驚きの投球を振り返った。ミラノ・コルティナ五輪でフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われ、アリサ・リウ（米国）が逆転金メダルを獲得した。そんな女王に野球界からも祝福が寄せられ、MLB公式が振り返ったのは衝撃の始球式だった。

リウは昨年5月7日（同8日）にセントルイスで行われたカージナルス対パイレーツ戦に始球式で登場。背番号「26」のカージナルスユニホームで登場すると、マウンドの少し前でまさかの2回転。“ダブルアクセル”を披露してから投球した。

2回転直後にもかかわらず、ノーバウンドで真っ直ぐに投球。球場からは拍手が沸き起こった。MLBのXは19日に「このファーストピッチは金メダル級だ」と綴った。

リウは今大会SPこそ3位だったが、フリーで150.20点を叩き出し、坂本花織ら日本人を抑え世界一に輝いた。MLB公式も「アリサ・リウが2002年以来、フィギュアスケートで五輪金メダルを獲得した初のアメリカ人女性になりました！」と称えていた。（Full-Count編集部）