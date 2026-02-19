スズキにとってBEV世界戦略車第1弾「eビターラ」は補助金・優遇税制も魅力

スズキが2024年11月にイタリア・ミラノで世界初公開し、2025年9月16日に発表したバッテリーEV（BEV）の世界戦略車第1弾、新型「e VITARA（eビターラ）」。

2026年1月16日、このeビターラの販売が日本でもはじまりました。

eビターラは「Emotional Versatile Cruiser」を商品コンセプトに掲げ、BEV専用に新開発したプラットフォーム「HEARTECT-e」およびパワフルな走りを実現する電動4WD「ALLGRIP-e」を採用（4WDモデルのみ）しています。

eビターラはインドにあるマルチ・スズキのグジャラート工場で生産されており、現在、世界100か国以上へ展開されるグローバル戦略車として位置づけられる、スズキにとって重要なモデルのひとつです。

そのため「輸入車扱い」で導入されます。

eビターラのボディサイズは、全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mm、ホイールベースは2700mmです。

比較対象として例を挙げると、同社のコンパクトSUVである「フロンクス」のボディサイズが全長3995mm×全幅1765mm×全高1550mm、ホイールベースは2520mmです。

つまり、eビターラのボディサイズは、フロンクスよりひとまわり大きいことが分かります。

そのほか、マツダ「CX-3」のボディサイズは、全長4275mm×全幅1780mm×全高1550mm、ホイールベースは2570mmです。

ボリューム的にはマツダCX-3に近い（全高はeビターラの方が高さがありますが）といえます。

eビターラに搭載されるバッテリー総電力量は49kWhと61kWhの2種類が用意され、61kWh版にはリアにモーターを積んだ4WDモデルも設定されます。

一充電走行距離（WLTCモード走行）は、「X（49kWh）」が433km、「Z（2WD／61kWh）」が520km、「Z（4WD／61kWh）」が472kmと発表されています。

グレードおよび車両本体価格は「X（2WD）」が399万3000円、「Z（2WD）」が448万8000円、「Z（4WD）」が492万8000円です（いずれも消費税込み）。



なお、2026年1月1日から3月31日までの登録分では、国のCEV補助金として127万円が交付されます。

これに加えて、自動車重量税が免税となるエコカー減税により約3万円の軽減、翌年度の自動車税が概ね75％軽減されるグリーン化特例によって約1万8500円の優遇が受けられます。

これらを合計すると、補助金・優遇税制の総額は約131万8500円となり、購入時の負担を大きく抑えることができる点にも注目です。

ついに発売された「eビターラ」ですが、ユーザーからの反響について、1月下旬に首都圏のスズキディーラーに問い合わせてみました。

「少なくとも現時点では、3月31日まで国のCEV補助金である127万円が交付されますし、実質的に車両価格が300万円台前半で買えるとあって“ひとまず見てみたいので展示車はあるのか”“試乗は可能か””といったお問い合わせをいただきます。

ジムニーノマドのお客様とはあまり被らないのですが、フロンクスと比較されるお客様は結構いらっしゃいます。

このあたりは悩ましい選択かもしれません」。

別のスズキディーラーにも問い合わせてみました。

「実車をご覧になって、内外装の質感の高さに驚かれることが多いです。

あと、”いかにもEV”という演出が控えめなのも好評です。

それとスズキの多くの車種に採用されている”ナノイーX”がeビターラにも搭載されています。

これはeビターラのちょっとしたアピールポイントかもしれません。

現在、ご注文が相次いでいまして、ご納車まで4カ月〜とご案内しております」。

スズキの意欲作であるeビターラ。

フロンクスとの比較もできますし、ディーラーで実車を見比べ、可能であれば試乗してみてそれぞれの良さを確認してみた方がよさそうです。