AAA宇野実彩子、オフショルワンピで胸元開放「破壊力すごい」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/02/19】AAAの宇野実彩子が2月17日、自身のInstagramを更新。肩出しワンピース姿を披露し、話題を呼んでいる。
◆宇野実彩子、オフショルワンピ姿披露
宇野は「こちらのコーデ大人気でした！！＠lavanda.jp 展示会ありがとう」とつづり、自身がプロデュースするファッションブランド「LAVANDA」の展示会で、モデルで女優の江野沢愛美が撮影したという2枚の写真を投稿。デコルテラインが際立つ赤いチェック柄オフショルダーワンピースに、赤いカーディガンをアクセントとして巻いて、ハート形のバルーンを背景に満面の笑みを浮かべたヘルシーなショットを披露している。
◆宇野実彩子の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「二度見した」「想像以上」「印象変わる」「破壊力すごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
