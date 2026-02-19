渡辺美奈代、深夜に手作りスノーボール完成報告
歌手でタレントの渡辺美奈代が16日、オフィシャルブログを更新。米粉を使った手作りスノーボールを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、立て続けにブログを更新した渡辺。「米粉で」と題したブログでは「見つけるとついつい買っちゃうお菓子です」と明かし、大きなボウルに米粉を加えた様子や、なめらかに混ぜ合わせた生地の写真などスノーボール作りの工程を公開。
続く「丸めて。。。」のブログでは、ひとつひとつ丁寧に丸められた生地を天板に並べた写真を公開。「丸めて焼きます」とシンプルにつづり、オーブンへ入る直前の様子を紹介した。
さらに同日夜、「こんな時間に」と題してブログを更新。「こんな時間に出来上がり」と完成を報告し、焼き上がったばかりの写真やスノーボールに“溶けない粉砂糖”をたっぷりとかけた出来立てほやほやの手作りスノーボールを披露。
生地作りから焼き上げ、仕上げまでを丁寧に紹介したブログにファンから「米粉でスノーボール作ってみたい」「スノーボールまで作ってしまうなんてすごーい」「素敵」「真似したい」「可愛く並んでいます」「米粉で！って…素敵過ぎます」「食べたくなりました」「食べたぁ〜い」「とっても…美味しそう」「明日買ってしまうかも」 などの声が寄せられている。
