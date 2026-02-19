はま寿司、川口春奈さん出演の新TVCM「のどぐろ祭り はまい!」篇オンエア開始
100円寿司チェーンの「はま寿司」は2月17日より、ブランドアンバサダーの川口春奈さんを起用した新TVCM「のどぐろ祭り はまい!」篇を、全国にてオンエアしている。
はま寿司、新TVCM「のどぐろ祭り はまい!」篇
とにかくお寿司が大好きで、高校時代の気の置けない友人とはま寿司でよく食事をする川口さん。新TVCMでは、「炙りのどぐろ」(110円)の魅力を、友人たちとエネルギッシュな掛け声で称賛し訴求する内容となっている。
CMは、川口さんがカウンター席で友人と談笑しながら「炙りのどぐろ」の到着を待つ場面からスタート。
「炙りのどぐろ」が届くと、「よっ!今日も脂がノッてる!」と声を掛ける川口さん。その掛け声に合わせ、「ノッてる!」と続く友人たち。さらに、「炙りもイケてる!」「さすが白身のトロ!」と声を掛け続け、「炙りのどぐろ」の魅力を称える。「炙りと脂のりのバランスが、まさに芸術…!」と、「炙りのどぐろ」を堪能する川口さんの表情が印象的なCMとなっている。
なお、CMのナレーションは今回も、注文タッチパネルや店内放送の音声を担当している声優の花江夏樹さんが務める。
