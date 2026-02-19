¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢³èÆ°Éüµ¢¸å½é¤ÎÈÖÁÈMC½¢Ç¤¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤â½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡×
¡¡2025Ç¯10·î¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤¬¡¢2·î19Æü23»þ¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎABEMA¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤ÇÉüµ¢¸å½é¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ÙÍ½¹ð
¡¡2023Ç¯¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¾®Åç¡£¤½¤Î¸å°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤â¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¤ÏÉ×¤¬µÞÀÂ¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±Ç¯10·î¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¡ÖUSAGI¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ³èÆ°¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤Ä·ÝÇ½¿Í¤¬¼«¤é¤Î°Õ»Ö¤ÇÇä¤ì¤ë»ñ»ºÁ´Éô¤òÇäµÑ¤·¡¢¥¼¥í¤«¤éºÆÀß·×¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÄÉ¤¦¡¢¿ÍÀ¸ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È±þ±ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£¾®Åç¼«¿È¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢¤ªÃã¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Î¡ÖºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢¨¸åÊÔµ»ö¡Ø¡È·ÝÇ½¡ß»Ò°é¤Æ¡ß»ö¶È¡É¤Î»°ËÜÃì ¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡¢¸½¾õ¤òÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¡ØÉ¬»à¡Ù¤Ã¤Æ¥À¥µ¤¤¤±¤É¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡× ¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡Ù¤ËÂ³¤¯
¢£ÈÖÁÈMCÉüµ¢¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¾®Åç¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬MC¤È¤·¤Æ¤ÎÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®Åç¡§¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢MC¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤«¤é¤Ë¤ÏÎÉ¤¤ÈÖÁÈ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤¹¤´¤¯±þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÝÇ½¤Î¤³¤È¤â¡¢¤ªÃã¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È¤Î¤³¤È¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤âÈÖÁÈ¤Î¤¿¤á¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È»ä¤«¤éÄó°Æ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½MC¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤ò¹Ô¤¤¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¾®Åç¡§¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤äÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ê¤É¤ò¤¢¤±¤¹¤±¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤À¤È¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬ÈþÆÁ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö·ÐºÑ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Îµ¤»ý¤Á¤òµâ¤ó¤Ç¡¢¿Æ¿È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼ýÏ¿¤Ë¼ê±þ¤¨¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¾®Åç¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼¡¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â2½µ´Ö¤Û¤É¡¢¤ªÃãÀìÌçÅ¹¤òÅìµþ¡¦ÀÖºä¤Ë³«¤¤¤Æ¡¢ËèÆü¤ªÅ¹¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ªÅ¹¤ò³«¶È¤¹¤ë¾å¤Ç¤É¤Î¤°¤é¤¤»ñ¶â¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¯·×»»¤·¤Ê¤¤¤È»»½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡¢ºÇ½é¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤òÈÖÁÈ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¡¹¤·¤¤¤ª¶â¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥²¥¹¥È¡¢ÀìÌç²È¤â´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥²¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¡É¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤æ¤¤Ý¤è¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø²¶¤«¤é¤·¤¿¤é¤É¤Ã¤Á¤â¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤À¤è¡Ù¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡½¡½Æ±¤¸MC¤ÎÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¤µ¤ó¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤æ¤¤Ý¤è¤µ¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®Åç¡§µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç´é¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤æ¤¤Ý¤è¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¶¤«¤é¤·¤¿¤é¤É¤Ã¤Á¤â¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤À¤è¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸½¾ì¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
µÈÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤âÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤¬½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤Èµ¤¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢»£¤ì¹â¤â¹Í¤¨¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÈµÈÂ¼ÀèÇÚ¡É¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ÈÀ¨¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¼ýÏ¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ÎÅÚÂæ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥²¥¹¥È¤ÎÊý¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤â¡¢Æþ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿»þ¤ä¡¢¡Ö»ä¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾®Åç¤µ¤ó¤ÎºÆ»ÏÆ°ÈÖÁÈ¡¢È×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®Åç¡§ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥²¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¼¡¤Î¥È¥é¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤æ¤¤Ý¤è¤Á¤ã¤ó¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÈÀ¤ÏÀ¤ÎÉÝ¤µ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤âÄË´¶¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§Ãæ»³ÍÎÊ¿
ÊÔ½¸¡§ABEMA TIMESÊÔ½¸Éô