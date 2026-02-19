セールと書かれ『破格で売れ残っていた犬』を飼った結果…かけがえのない『8年間の記録』に思わず感動「大切な家族」「素敵…幸せだね」
なかなか家族が決まらず破格の値段で売られていたワンコをお家に迎えたら、いつしかかけがえのない存在になって…？飼い主さんとワンコが一緒に過ごしてきた日々の記録が感動を呼んでいます。
【動画：セールと書かれ『破格で売れ残っていた犬』を飼った結果…かけがえのない『8年間の記録』】
ワンコとの出会い
Instagramアカウント「all.for.wan」に投稿されたのは、パピヨンの「そら」ちゃんと飼い主さんが共に歩んできた約8年間の記録です。飼い主さんとお店で出会った時のそらちゃんは、「セール」と書かれたショーケースに入って破格の値段で売られていたそう。
しかしそらちゃんはそんな現状を憂うことなくキラキラしたお目目をしており、抱っこしてみるとペロペロと舐めてくれたとか。飼い主さんはそんなそらちゃんに魅力を感じて、家族に迎えることを決意。そらちゃんはよほど嬉しかったのか、お家にやってきた日ははしゃぎ過ぎてなかなか寝てくれなかったといいます。
かけがえのない存在に
お迎え後、そらちゃんは飼い主さんに愛情を注がれながら、すくすく成長しました。飼い主さんが結婚して新しい場所で生活し始めた時も、離婚して地元に戻ってきた時も、どんな時もそばにいてくれたというそらちゃん。
色々なことを一緒に乗り越えていくうちに、そらちゃんは飼い主さんにとって相棒のようなかけがえのない存在になっていたそうです。
また飼い主さんがワンコにまつわるお仕事を始めたのも、たくさんの人に出会えたのも、そらちゃんがいてくれたからなのだとか。人生に素敵な影響を与えてくれたことに、飼い主さんは心から感謝しているそう。
これからもずっと一緒
2025年12月にお誕生日を迎えて、そらちゃんは８歳になりました。現在は飼い主さんや同居犬「こう」君と大好きなおでかけを楽しみながら、心豊かに暮らしているそうです。これからもそらちゃんが飼い主さんやこう君とずっと一緒にいて、愛と幸せにあふれた日々を過ごせますように。
この投稿には「素敵。一緒に居られて幸せですね」「これからも家族仲良く楽しい時間を過ごしてね」「もっと幸せと笑顔がいっぱいいっぱい訪れますように」といったコメントが寄せられています。
写真・動画提供：Instagramアカウント「all.for.wan」さま
執筆：森下咲
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。