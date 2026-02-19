『ニノさん』レギュラー最終回に番組ゆかりの豪華ゲストが続々登場！数々の名物ゲームで対決

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月20日放送の『ニノさん』は、レギュラー放送最終回となる2時間スペシャルをオンエア。

■番組を彩った懐かしの爆笑シーンも一挙大放出

“我こそは『ニノさん』が大好き”という、ニノさんゆかりゲストが大集合。赤楚衛二、阿部詩、有村架純、浦川翔平（THE RAMPAGE）、多部未華子、吉田鋼太郎、渡辺謙（※五十音順）と、豪華メンバーが勢ぞろい。

ファミリーの菊池風磨、陣内智則、吉村崇、朝日奈央、ガンバレルーヤ、3時のヒロインも合わせた総勢17人の芸能人が、ゲストチームとニノさんチームに分かれてゲーム対決を繰り広げる。

さらに、懐かしの名場面も大放出。レギュラー最後も『ニノさん』らしく大いに笑って、大盛り上がりの2時間を届ける

■ひらがな作文ポーカーで渡辺謙が意地のファイブカード！赤楚衛二は珍作文!?

スタジオには豪華芸能人が集結。なかでもスタジオ初参戦の渡辺に、ニノさんチームは「こんなポップなセットの謙、見たことない」と大感激。渡辺謙と行った東北ツアーや金沢・能登の旅を振り返り、「謙さんが来ると泊まれるロケになった」と思い出話に花が咲く。

最初のゲームは、数々の名勝負を生んできた「ひらがな作文ポーカー」。「あ」から「ん」までの平仮名と伸ばし棒が書かれた47枚のカードを各プレーヤーに5枚ずつ配り、5つの文字を組み合わせて言葉を作る。最も弱い役は2文字だけのワンペア、3文字と2文字の言葉を作ればフルハウス、最強の手が5枚のファイブカードとなる。

ファーストゲームは、渡辺謙VS多部未華子VS菊池風磨VSガンバレルーヤよしこ。初挑戦の多部は「日本語といえば多部未華子」と澄ました顔でビッグマウス。一方、レギュラー放送を勝利で締めたいニノさんチーム。“ミスター･ファイブカード”の異名を持つ菊池は、配られた5枚のカード「く・れ・う・め・も」を見て、「ファイブカード、ふたつあります。どっちも成立しちゃう。どっちがいい？」と余裕の表情。

そんななか、渡辺謙のカードは「ね・て・た・ら・り」。そのままでもスリーカードやフォーカードを狙えるが、あえてカードを2枚交換。その作戦が吉と出るのか凶と出るのか？

セカンドゲームは、赤楚衛二VS阿部詩VS陣内智則VS3時のヒロイン福田。阿部詩（パーク２４）は、「ニノさん大運動会」企画の綱引きで、かなで（3時のヒロイン）に負けた苦い思い出が。今回こそはとリベンジを誓う。一方、赤楚は『ニノさん』の企画で催眠術をかけられ、苦手なブロッコリーを克服。「今も食べられる。この番組に感謝しかないです」と恩返しの気持ちを込めてファイブカードを狙うが、まさかの珍作文が誕生でスタジオ大騒ぎ!?

さらに、ニノさんチームの福田と陣内も果敢にファイブカードに挑戦し、勝負は大混戦に。

■ニノさん的自由すぎ研究！ 冷凍マグロがスキージャンプしたらどこまで飛ぶ

連日熱戦が続く冬季五輪を題材に、もしもの世界を自由研究。「もしも身の回りのいろんなものをスキージャンプさせたら、どれがいちばん遠くまで飛ぶのか？」を自由すぎ大実験。

エントリーは4種。食材からエントリーの「冷凍マグロ」、楽器からエントリーの「グランドピアノ」、街中からエントリーの「ボウリング場の巨大ピン」、最後は公園からエントリーのジャングルジム「グローブジャングル」。舞台となるジャンプ台は、ミラノ・コルティナ五輪と同じサイズのラージヒル。それぞれをジャンプ台の上から滑らせたら、いったいどこまで飛んで行くのか？

前代未聞の実験に、両チームとも、流線形の「冷凍マグロ」を1位と予想し、空気抵抗のない「グローブジャングル」やゴツゴツした「グランドピアノ」をビリと予想するが…。

正解VTRでは、豪華CGで夢のジャンプ対決が実現。ヒルサイズ越えのビッグジャンプは生まれるのか？ 「すごい飛んでる！」「行けー！」と、一同大歓声＆大熱狂の対決の結末は、ぜひ番組で確かめよう。

■平均値を超えられるか!?プチファインプレーチャレンジ

『ニノさん』といえばの変テコ名企画、成功できたらプチ達成感のある競技にチャレンジする「プチファインプレーチャレンジ」が今宵復活。「連想漢字1文字シンクロ」には渡辺謙＆阿部詩が参戦。2人1組でお題から連想する漢字をそれぞれ1文字書き、答えがそろえば成功だが、渡辺謙VSニノさんが阿部詩を巡ってヤンヤヤンヤの喧嘩勃発。赤楚衛二＆多部未華子は奇跡のシンクロを魅せる。

一方、ニノさんチームは、これまた番組名物の「ニノさんパター」にチャレンジ。これまで、ウニやジャガイモ、おにぎりなど、様々なものをゴルフのパターで勝負を繰り広げ、一時は「パター番組」とも豪語していた彼らが今回挑戦するのは、キノコパター。そんなゲーム前に、吉村崇の様子がどこかおかしい。かつて二宮に誕生日プレゼントした思い出のパターが目の前に。「なんでここに？」と動揺する吉村は、チームのためにパターを決められるか？

■有村架純と吉田鋼太郎が参戦「見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター」

二宮と仲良しの有村架純と吉田鋼太郎が登場。すると陣内智則が「有村さんに言いたいことがありまして」と切り出す。有村との箱根旅ロケをきっかけに『ニノさん』のグループLINEが誕生したという陣内。ところが、陣内が有村に呼びかけた“あるメッセージ”を最後にグループLINEはパタッと停止。陣内が「あれ、どないなってんの？」と有村にツッコむと菊池も「あの日からですよね、陣さんが調子悪くなったのは」と重ね一同爆笑。

一方、吉田鋼太郎といえば以前番組の「流しそうめん1本取り対決」で物議を醸した不正シャバシャバ事件。今回こそは正攻法でニノさんチームから勝利をもぎ取るべく、フル回転。

そんな有村架純と吉田鋼太郎を迎えて行うゲームは、「見るなぞなぞ！4コマ漫画シアター」。江戸時代に流行したなぞなぞ遊び「判じ絵」を4コマ漫画にして出題。「事件現場にマッチ箱」「宙に浮いたテニスコート」「手洗い、うがいをする牛」など、これらの絵はいったい何を表しているのか？ 有村がさっそくひらめいて正解する一方、吉田は「こんなのわかるわけないだろ！」とパニックに。

さらに、過去に何度も『ニノさん』に遊びに来た超人気アイドルも4コマ漫画VTRに登場。番組がきっかけで彼のアイドル人生に変化が？「すごく反響があった」という思い出の名場面を振り返る。

ボーナスゲームの「プチファインプレーチャレンジ」では、ゲストチームが「五十音・音階上げチャレンジ」に挑戦。五十音の「あ」から順番にひとりずつ音階を上げ、どこまでつなげられるか？ 吉田鋼太郎が必死のハイトーンボイスを響かせる。

■ラストは二宮が本気で挑む「ひらがな作文ポーカー」頂上決戦

最終決戦は再び「ひらがな作文ポーカー」。吉田鋼太郎VS阿部詩VS吉村崇VSガンバレルーヤまひる。そして運命のファイナルゲームは、二宮もプレーヤーとして出陣。有村架純VS浦川翔平VS二宮和也VS菊池風磨で対決する。最後はファイブカードを成立させればポイントが倍の倍になるビッグチャンス。全員がファイブカードを狙うなか、有村架純が斬新すぎる言葉を作って一同を混乱に陥れる。そして二宮は「並べ替えすらしないよ。来たまんま出す」と、カードに指一本触れることなくファイブカード宣言。はたして「ひらがな作文ポーカー」最終頂上決戦の行方は。

番組の最後には、感動のメッセージも。ニノさんファミリーも思わず涙と思いきや…。『ニノさん』らしく笑って遊び尽くす『ニノさんSP』は2月20日19時から放送。お楽しみに。

■番組情報

日本テレビ『ニノさんSP』

02/20（金）19:00～20:54

MC：二宮和也

ファミリー：菊池風磨（timelesz） / 陣内智則 吉村崇 朝日奈央 ガンバレルーヤ 3時のヒロイン

ゲスト：赤楚衛二、阿部詩、有村架純、浦川翔平（THE RAMPAGE）、多部未華子、吉田鋼太郎、渡辺謙 ※五十音順

■関連リンク

『ニノさん』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/ninosan/