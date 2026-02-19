¥¹¥®²ÖÊ´¤¬ËÜ³ÊÈô»¶¡¡º£Æü19Æü¤ÏÊ¡²¬¤Ç¤ä¤äÂ¿¤¤¡¡3Ï¢µÙ¤ÏÅìµþ¤Ê¤É¹¤¯²ÖÊ´µÞÁý
º£Æü19Æü(ÌÚ)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏºòÆü18Æü¤è¤êÄã¤¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÅìËÌ¤«¤éÃæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤Ç¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¶å½£¤Ç¤Ï3·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¯¡×Èô¤Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£3Ï¢µÙ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬µÞÁý¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏËüÁ´¤ÊÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Æü19Æü¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¡¡²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¤½ê¤¬Â¿¤¤
º£Æü19Æü(ÌÚ)¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ÏºòÆü18Æü¤è¤êÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤ÏÅìËÌ¤«¤éÃæ¹ñ¡¢»Í¹ñ¤Ç¤Ï¡Ö¾¯¤Ê¤¤¡×¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â²ÖÊ´¤ÏÈô»¶¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ÖÊ´¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤ÏÂÐºö¤ò¤¹¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¶å½£¤Ç¤ÏÆüÃæ¤Ï3·îÊÂ¤ß¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É¶å½£ËÌÉô¤Ç²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤Ï¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¯¡×¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐºö¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
3Ï¢µÙ¤Ïµ¤²¹¾å¾º¡¡²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬µÞÁý
3Ï¢µÙ¤ÏÃÈµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬¥°¥ó¤È¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï4·îÊÂ¤ß¤«¤é5·îÊÂ¤ß¤È¤¤¤¦½ê¤â¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÈ¤«¤µ¤Ç¡¢²ÖÊ´¤ÎÈô»¶ÎÌ¤¬µÞÁý¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀçÂæ¤Ê¤ÉÅìËÌ¤Ç¤â22Æü(Æü)¤Ï¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¯¡×Èô¤Ö½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê²ÖÊ´¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ¤ä¹âÃÎ¤Ï21Æü(ÅÚ)¤«¤é¡Ö¤ä¤äÂ¿¤¤¡×Èô»¶ÎÌ¡¢ÀÅ²¬¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿¤¤¡×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÈô»¶ÎÌ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²ÖÊ´¾É¤ÎÊý¤ÏËüÁ´¤ÎÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
³°½Ð»þ¤Î²ÖÊ´ÂÐºö
²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤ò´ËÏÂ¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤ä¥á¥¬¥Í¤ò¤Ä¤±¡¢°áÎà¤â¹©É×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ ¥á¥¬¥Í
¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ´ã¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´ÎÌ¤Ï¤ª¤è¤½40%¸º¾¯¤·¡¢ËÉ¸æ¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿²ÖÊ´¾ÉÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½65%¤â¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ ¥Þ¥¹¥¯
´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÖÊ´¤òµÛ¤¤¤³¤àÎÌ¤â¤ª¤è¤½3Ê¬¤Î1¤«¤é6Ê¬¤Î1¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ï´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥¬¡¼¥¼¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È(¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥¹¥¯)¤Ç¤µ¤é¤ËÉ¡¤ËÆþ¤ë²ÖÊ´¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£ °áÎà¤Î¹©É×
°ìÈÌÅª¤Ë¥¦¡¼¥ëÀ½¤Î°áÎà¤Ê¤É¤ÏÌÚÌÊ¤ä²½Á¡¤ËÈæ¤Ù¤Æ²ÖÊ´¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¯¡¢²ÖÊ´¤ò²°Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Î²ÖÊ´¤Î¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¡¢ÌÊ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤ª¤è¤½10ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¡¢³°Â¦¤Ë¥¦¡¼¥ëÁÇºà¤Î°áÉþ¤òÃå¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¡¢É½ÌÌ¤¬¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤·¤¿ÁÇºà¤Î¾åÃå¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£