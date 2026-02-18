花江夏樹がInstagramを更新し、「HANA EXHIBITION」を訪れたことを報告。会場で“いのりポーズ”を決めたオフショットを公開し、ファンの間で話題を呼んでいる。

HANA EXHIBITIONは、7人組ガールズグループ・HANAの展覧会で、原宿・東急プラザ原宿「ハラカド」4階のイベントスペース「MAZE」にて2月13日から3月1日まで開催中。衣装や直筆サインの展示、MVで使用された小道具などが並び、グループの世界観を体感できる内容となっている。入場は無料の事前予約制で、会場ではグッズ販売も行われているとのこと。

さらに注目したいのが、HANAと花江の接点であるTVアニメ『メダリスト』第2期の存在だ。HANAは同作のオープニング主題歌「Cold Night」を担当しており、フィギュアスケートを題材にした作品の熱量と響き合う楽曲として話題に。また花江自身も、第2期から登場するジャンプ指導専門の臨時コーチ・魚淵翔役での出演が発表されたばかりだ。

“HANAとHANAE”の接点が感じられる投稿に、コメント欄には温かな反応が寄せられている。

花江夏樹 公式Instagramより（文＝リアルサウンド編集部）