スバルがBEVで再定義する「意のままの走り」の究極形

自動車メーカーは、モーターショーなどの晴れ舞台で未来の方向性を示すコンセプトカーを発表します。

中には市販化を前提とした現実的なモデルもあれば、ブランドの定義そのものを問い直すような意欲的なモデルも存在します。

【画像】超カッコイイ！ スバルの「“和製”4WDスーパーカー」です！ 画像で見る（58枚）

過去を振り返ると、2023年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2023」において、スバルが世界初公開した「スポーツモビリティコンセプト（SPORT MOBILITY Concept）」は、同社が長年追求してきた“安心と愉しさ”の価値を、電動化時代にどう進化させるかを示したBEV（バッテリー式電気自動車）のコンセプトモデルです。

このコンセプトカーは、スバルが最も得意とする“スポーツカー”と“AWD（全輪駆動）技術”をBEVで融合させるという、ブランドの根幹に関わる重要なビジョンを提示しています。

エクステリアは、2ドアクーペスタイルでありながら、前後フェンダーが力強く張り出したワイドなボディが特徴です。

インテリアは、ドライバーを中心に据えたタイトなコックピットデザインが採用され、長方形のステアリングや、視認性を重視して配置されたメーターパネルなど、走りに集中できる環境が提案されました。

キャビンは小さくまとめられ、そのアグレッシブなスタンスは走行性能の高さを明確に予感させます。

スタイリングは、キャラクターラインを少なく、張りのあるシンプルな面構成をとっており、これまでのスバル車とは一線を画しています。

空気の流れを感じさせるボディラインと、SUV的なタフなデザイン要素を融合させた造形は、スバルが提唱する「日常から非日常まで、どこへでも行ける」というコンセプトをデザインで具現化したものです。

ランプ意匠では、前後共に6つのライトを配置するなど、従来の複雑なラインや装飾を排し、面構成を極限までシンプルにすることで、塊感のある新たなデザイン言語を確立しています。

また、リア下部のディフューザーが迫力あるデザインとなっており、高性能BEVであることを主張しています。

ボディサイズについての公式発表はありませんが、そのプロポーションから、市販化された場合は現行の「BRZ」よりは一回り大きく、これはWRXやBRZとは異なる、新たなBEVスポーツの可能性を示すものと推測されています。

パワートレインの詳細や、最高出力や最大トルクなどのスペックは未公表ですが、駆動方式はスバル伝統の4WDとなることが確実視されています。

また、リチウムイオンバッテリーを床下に配置することで低重心化を徹底し、BEVでありながら優れた操縦安定性を追求している点も特徴です。

このコンセプトカーは、2023年の発表当時、スバルがスポーツモデルの電動化の方向性を初めて具体的に示したことで、国内外のスバルファンから熱狂的な注目を集めました。

特に、2022年に発表された1000馬力超のEVレーサー「STI E-RAコンセプト」が提示した「4輪独立トルクベクタリング」の知見が、この市販化を見据えたコンセプトにも活かされるのではないかという期待が高まりました。

SNSなどでは「これが電気自動車版のBRZやWRXにつながるのか」「このデザインのまま市販化してほしい」といった期待の声が多数聞かれました。

現時点で「スポーツモビリティコンセプト」はコンセプトモデルであり、そのままの形で市販化される予定はありません。

しかし、このビジョンは、その後に開かれた「ジャパンモビリティショー2025」で公開された次なるコンセプトモデルにしっかりと継承されています。それが「パフォーマンスE STIコンセプト（Performance-E STI concept）」です。

パフォーマンスE STIコンセプトは、スバルの新世代を牽引するパフォーマンスシーンの未来を表現した、BEVベースのコンセプトモデルです。

従来のガソリン車に対して15％以上の低重心化を可能にする独自のBEVアーキテクチャーを採用し、「意のままに操れる、感動の運転体験」を提案することを目的としています。

スポーツモビリティコンセプトが示した電動化時代の“走りの思想”は、この「パフォーマンスE STIコンセプト」へと進化し、STI（スバルテクニカインターナショナル）の魂を継ぐハイパフォーマンスBEVの具体像として提示されたのです。

この二つのコンセプトモデルの登場は、電動化時代においてもスバルが「クルマを操る愉しさ」を諦めないという、強いメッセージに他なりません。

特に「パフォーマンスE STIコンセプト」が示す、低重心でヘリテージを想起させるデザインと、革新的な技術の融合は、BEVにおいてもWRX STIのパフォーマンスが継承されるという、具体的な可能性を提示しています。

これは、スバルが電動化と内燃機関の双方で、最高のパフォーマンスモデルを追求していくという、ブランドの決意の表れと言えるでしょう。