Ãæ¹ñÁª¼ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿È¯¿®¡¢ÈãÈ½¤â¡¡¹ñÌ±¤Ï»È¤¨¤º¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¡×
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Î°ìÉô¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¶î»È¤·¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï³°¹ñ¤Î¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤áX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä¥°¡¼¥°¥ë¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤Ïµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¡£Åö¶É¤ÏÃøÌ¾Áª¼ê¤é¤ÎÅê¹Æ¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¸ÞÎØ¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤¤°åÎÅ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¡×¡£11Æü¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Í½Áª¤ÇÅ¾Íî¡¢¼º¿À¤·¤¿Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÎÎ²Â±§¡£¼£ÎÅ¸å¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌµ»ö¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò»È¤¦¤Ë¤ÏVPN¡Ê²¾ÁÛÀìÍÑÀþ¡Ë¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢µ¬À©²óÈò¤Ï°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤Ï³Æ¹ñÁª¼ê¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°¤Î¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎºÝ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼½÷»Ò¤ÎÃ«°¦Î¿¤Ï¡ÖÃ¯¤Ç¤âVPN¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢È¿È¯¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¡¡³°¸ò´±¤äºß³°¸ø´Û¤âX¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ë¡£